Gelsenkirchen: Dieser Mann bestiehlt ein wehrloses Opfer

Ein wehrloses Opfer hat sich ein dreister Dieb in Gelsenkirchen ausgesucht. Aber ein Zeuge hat es noch geschafft, ein Foto von dem mutmaßlichen Täter zu machen. Jetzt sucht die Polizei mit dem Bild nach dem Mann und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Diebstahl-Opfer kann sich wegen Handicap nicht wehren – Zeuge fotografiert Flüchtigen

Nach diesem Mann sucht die Gelsenkirchener Polizei: Er ist schätzungsweise 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat eine stabile Figur nebst einer auffälligen Glatze. Foto: Foto: Polizei

Der schwere Diebstahl ereignete sich nach Behördenangaben am 29. Juli dieses Jahres, das war ein Samstag. Der 56-Jährige saß seinerzeit zwischen 12 und 13 Uhr auf einer Bank in der Bahnhofstraße im Stadtteil Altstadt, als der unbekannte Mann ihm von hinten die Goldkette öffnete und mitsamt einem Anhänger stahl. Anschließend floh der Gesuchte über die Kolpingstraße in Richtung Husemannstraße.

Das 56-jährige Opfer ist körperlich beeinträchtigt, gegen den Diebstahl konnte sich der Mann wegen seines Handicaps nicht zur Wehr setzen. Ein Zeuge konnte jedoch noch den Flüchtigen fotografieren.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Das Bild des Gesuchten ist zudem auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

