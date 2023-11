Gelsenkirchen: Dieser beliebte Weihnachtsmarkt kommt wieder

Auch in diesem Jahr wird es in Gelsenkirchen-Ückendorf wieder einen Weihnachtsmarkt geben.

Gelsenkirchen. Nach der Premiere im Winter 2022 findet dieser beliebte Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen wieder statt. Diese Termine sollte man sich merken.

Im Winter 2022 wurden die Weihnachtsmärkte in Gelsenkirchen überströmt mit Besucherinnen und Besuchern, was im ersten Augenblick etwas befremdlich klingen mag angesichts des eher zu vernachlässigenden Haupt-Weihnachtsmarktes auf dem Heinrich-König-Platz in der Stadtmitte. Doch gerade die Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen, die meist nur an ein oder zwei Tagen stattfinden, lockten die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener im vergangenen Jahr in großer Anzahl auf die Plätze in den Quartieren.

Rund 3000 Besucherinnen und Besucher waren allein in Ückendorf beim eintägigen und ersten „Ückzauber“ dabei. Der Schulte-Im-Hofe-Platz war den ganzen Tag über sehr gut besucht und am Abend gar so voll, dass zwischenzeitlich die Getränke ausgingen und kurzerhand Nachschub besorgt werden musste. Die Stimmung war nachbarschaftlich, gelassen, gut. Das Fazit der Besucherinnen und Besucher: Sensationell, trotz kleinerer organisatorischer Schwächen, die erste Male so an sich haben.

Nun kündigen die Organisatoren, das sind die Ückendorferinnen und Ückendorfer Maria Eckardt, Olivier Kruschinski, Lisa Kranhold, Ihsan Topaloglu, Julia Meya und Marius Rupieper, den zweiten „Ückzauber am 8. und 9. Dezember an. Der Markt beginnt jeweils um 16 Uhr und endet um 22 Uhr.

Zum Programm und zu den Ständen auf dem Schulte-Im-Hofe-Platz wollen die Organisatoren erst in den kommenden Wochen mehr verraten. Zusammen mit Akteuren und Vereinen aus dem Kiez ist es ihnen im vergangenen Jahr aber ohne jeden Zweifel gelungen, den Beweis zu erbringen, dass das Gemeinwesen in Ückendorf nicht bloß eine hohle Phrase ist.

Fraglos ist es auch in Ückendorf so, dass sich manche und mancher stellenweise nicht mehr wohl und sicher fühlt. Darüber hat die WAZ Gelsenkirchen mehrfach berichtet. Umso bedeutender ist, wie der „Ückzauber“ eben auch wirkt: Heimat stiftend. Ähnliches konnte man im vergangenen Jahr auch schon auf den kleinen Märkten etwa in Schalke und Hassel beobachten.

Und was im Winter 2022 galt, gilt auch weiterhin: „Es geht darum einfach zu machen, statt nur zu meckern“, erklärten Olivier Kruschinski und Marius Rupieper ihre Motivation. „Wir, also die Menschen hier, sind die Stadt“.

So sehen sie es auch in Resse, wo nach der ebenfalls erfolgreichen Premiere im Winter 2022 nun vom 15.12. bis 17.12. auf dem Marktplatz (Am Markt 1) wieder ein Resser Weihnachtsmarkt aufgebaut wird.

Dass der zentrale Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt nicht mit der Weihnachtskirmes in Crange, dem Markt in Essen, am Centro Oberhausen oder etwa in Dortmund mithalten kann, liegt auf der Hand. Die noch relativ neuen Quartiersmärkte in Gelsenkirchen sind dagegen ein echter Gewinn: Bürgerschaftlich, nachbarschaftlich, heimatlich.

