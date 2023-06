Gelsenkirchen: Diesellok und Halle brannten – Einsturzgefahr

Im Hafen Grimberg in Gelsenkirchen-Bismarck ist am Donnerstag, 15. Juni, ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist unter anderem dieser Lokschuppen.

Gelsenkirchen-Bismarck. Die Gelsenkirchener Feuerwehr ist zu einem Brand in der Nähe des Hafens Grimberg ausgerückt. Das ist in Bismarck passiert, so ist die Lage.

Einen großen Brand erfolgreich bekämpft hat die Feuerwehr in Gelsenkirchen. Nach Angaben von Feuerwehr-Chef Michael Axinger hatte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr „eine Diesellok an der Grimbergstraße“ in der Nähe des Hafens Grimberg Feuer gefangen. Gegen 16.45 Uhr gab Axinger dann Entwarnung: „Das Feuer ist unter Kontrolle, die Flammen sind nahezu erstickt.“

Gelsenkirchener Lokschuppen ist einsturzgefährdet - Polizei forscht nach Brandursache

Das Feuer ist auch auf einen etwa 20 mal 50 Meter großen und alten Lokschuppen an der Autobahn 42 übergesprungen. Zwei Löschzüge der Feuerwehr mit etwa 60 Kräften waren daher im Einsatz, um den sich ausdehnenden Brand zu löschen. Zur Ursache des Feuers gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Nach den Restlöscharbeiten übernehmen die Brandexperten der Polizei die weiteren Ermittlungen.

Nach Einschätzung Axingers besteht für die Lagerhalle „Einsturzgefahr“, weil die Statik des Gebäudes beeinträchtigt worden ist durch den Flammenfraß an stützenden Elementen wie Wänden oder Stahlträgern. Unter anderem befindet sich in dem Lokschuppen „ein Deckenlaufkran“, der große Lasten zu heben imstande ist. Die Grimbergstraße wurde wegen des Feuerwehreinsatzes teilgesperrt.

Schwarzer dichter Rauch war am Donnerstag bereits von der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund an der Abfahrt Gelsenkirchen-Bismarck zu sehen. Foto: Foto: Zechel

Die Menschen im Umkreis wurden unter anderem über die Warn-App Nina angewiesen, Fenster und Türen rund um den Brandort in Gelsenkirchen-Bismarck geschlossen zu halten. Eine Gefahr für Menschen habe nicht bestanden.

