Gelsenkirchen: Diese zwei wichtigen Straßen werden gesperrt

Gelsenkirchen. Zwei Baustellen könnten ab Montag, 11. September, für Unmut in Gelsenkirchen sorgen. Bei Events in der Veltins-Arena wird aber nicht abgesperrt.

In Gelsenkirchen stehen am Montag, 11. September, zwei Baumaßnahmen auf vielbefahrenen Straßen an. Zum einen wird Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Veltins-Arena in Fahrtrichtung Buer einspurig, zum anderen wird die Hüller Straße voll gesperrt.

Auf der Kurt-Schumacher-Straße wird ein Teilstück des Entwässerungskanals erneuert, wie die Stadt mitteilte. Hierfür wird die rechte Fahrspur der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Buer gesperrt. Die Arbeiten werden bis zum 22. September andauern. „Bei Veranstaltungen in der Arena werden alle Absperrmaßnahme aufgehoben“, so die Stadt.

Gelsenkirchen: Sperrungen auf der Hüller Straße und Kurt-Schumacher-Straße

Ab Montag soll außerdem die nächste Bauphase auf der Hüller Straße zwischen Plutostraße und Henri-Dunant-Straße starten. Hier wird im Auftrag der Stadt auf gesamter Strecke die Fahrbahn saniert. Hierzu wird die Hüller Straße zwischen Plutostraße und Henri-Dunant-Straße für zwei Wochen voll gesperrt, wie es aus dem Verkehrsreferat heißt.

Der Verkehr wird über Florastraße, Hohenzollernstraße, Bismarckstraße und Bickernstraße sowie über Bickernstraße, Erdbrüggenstraße und Florastraße in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen, die Gehwege können weiter genutzt werden.

Hüller Straße: Weitere Baustelle ab dem 24. September

Direkt im Anschluss sollen im Auftrag der Deutschen Bahn AG die Bahnübergänge Hüller Straße und Hüttweg erneuert werden. Diese Arbeiten beginnen dann am 24. September 2023 und enden am 13. Oktober 2023. Hierzu müssen beide Bahnübergänge voll gesperrt werden. Die Umleitungen für die Hüller Straße bleiben weiterhin bestehen. Die Bahnübergänge müssen dann auch für Fußgänger gesperrt werden. Auch hierzu werden Umleitungen ausgeschildert.

Erhöhte Aufmerksamkeit ist am Montag auch an der Kreuzungsbereich Schaffrathstraße/ Rungenbergstraße gefragt: Bis Mittwoch, 13. September, wird die Ampelanlage dort abgeschaltet. Es ist in jeder Fahrtrichtung nur die Geradeausfahrt und das Rechtsabbiegen möglich.

