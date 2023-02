Gelsenkirchen: Diese verkaufsoffene Sonntage gibt es 2023

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen stehen 2023 acht verkaufsoffene Sonntage an – und damit weniger als in den Jahren zuvor. Es liegt an Unsicherheiten in Buer.

Acht verkaufsoffene Sonntage sind 2023 in Gelsenkirchen fest geplant – allerdings bislang lediglich in der Altstadt und in Horst. Das geht aus einer Liste der Stadtverwaltung hervor, die jetzt den Bezirksvertretungen vorgelegt wird. Für Buer wurden noch keine verkaufsoffene Tage angemeldet, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob und in welcher Form Stadtfeste dieses Jahr stattfinden können.

2022 hatte sich die mittlerweile wieder neu besetzte Werbegemeinschaft Buer als Veranstalter aufgelöst; das City-Fest, Buer Live und der Weihnachtsmarkt wurden kurzerhand von einer losen Gruppe von Ehrenamtlichen getragen. 2023 ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Klar aber ist: Die Stadtfeste sind die gesetzliche Voraussetzung dafür, dass die Läden öffnen dürfen. Ohne sie wird es mit der Ladenöffnung von 13 bis 18 Uhr nichts.

Verkaufsoffener Sonntag: Diese Termine sind in Gelsenkirchen 2023 geplant

Für die Altstadt und Horst dagegen stehen die Traditionstermine: Den ersten verkaufsoffenen Sonntag gibt es sowohl im Zentrum als auch im Westen zum 2. April. Dann steigt in der City der Blumen- und Gartenmarkt; in Horst ist wieder die Mobilitätsschau geplant.

Weiter geht es dann, wieder mit einer Sonntagsöffnung an beiden Standorten, am 4. Juni. Dann verbreitet das Flamenco-Festival „GEspaña“ wieder spanisches Flair in der City; Horst feiert dann sein großes Sommerfest mit Kleinkunst und Infoständen, Leckereien und Live-Musik. Im September gibt es nur in Horst eine Sonntagsöffnung. Dann folgt – wie auch im vergangenen Jahr – das Herbstfest.

Das beliebte spanische Festival GEspaña“ fand 2022 nach der Corona-Pause endlich wieder statt. 2023 gibt es zum Festival wieder einen verkaufsoffenen Sonntag in Gelsenkirchen-City. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Herbstlich geht es auch beim Bauernmarkt am 1. Oktober in der Altstadt zu. Dann werden wieder zahlreiche Aussteller mit Produkten wie Kürbissen und Wurst, Käse und Kräutern, Trockenblumen und Kunsthandwerk erwartet.

Shoppen im Lichtermeer wird dann anlässlich des „Festes der 1000 Lichter“ in der City am 5. November möglich sein. Und natürlich gehören die Sonntagsöffnungen auch zur Weihnachtszeit: Am 3. Dezember ist am Horster Adventmarkt die letzte Sonntagsöffnung in diesem Jahr geplant.

Katholische Kirche Gelsenkirchen hält Sonntagsöffnung für „Schädigung der Kultur“

Die katholische Kirche positionierte sich in einer Stellungnahme wieder äußerst kritisch zu den Sonntagsöffnungen. Stadtdechant Markus Pottbäcker sieht in ihnen eine „Schädigung der Kultur“, die weitere Ökonomisierung des Sonntags verstärke darüber hinaus das Bewusstsein, es sei „völlig egal, wann und wo ich etwas einkaufe“ – und das sei für die Entwicklung des stationären Handels sogar kontraproduktiv, argumentierte er. Der Handelsverband sieht das naturgemäß anders und betont, die Veranstaltungen hätten besonders 2022 nach den Corona-Einschränkungen wieder zu „enormen Besucherströmen“ geführt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen