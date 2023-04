Im Süden Gelsenkirchens muss am Wochenende eine Straße gesperrt werden, Umleitungen sind ausgeschildert.

Straßensperrung Gelsenkirchen: Diese Straße wird am Wochenende voll gesperrt

Gelsenkirchen. Im Süden Gelsenkirchens kommt es am Wochenende zu einer Straßensperrung. Das ist der Grund, diese Umleitungen hat die Stadt dafür eingerichtet.

Ein Brücken-Abriss führt zur Straßensperrung: Im Auftrag der Deutschen Bahn AG wird die DB-Brücke an der Ostpreußenstraße am Samstag, 15. April, abgerissen. Dafür muss die Ostpreußenstraße komplett gesperrt werden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Folgende Umleitungen sind eingerichtet: Fußgänger und Radfahrer werden über die Kray-Wanner-Bahn und die Erzbahntrasse in beiden Richtungen umgeleitet. Für Autos, LKW & Co. ist dann eine Umleitung über Bergmannstraße, Ückendorfer Straße und Europastraße in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen