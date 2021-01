Gelsenkirchen: Diese Dienstleister öffnen auch im Shutdown

Gelsenkirchen Neben Supermärkten, Apotheken und Drogeriemärkten gibt es weitere Service-Angebote, die trotz Shutdown nutzbar sind. Ein Überblick.

Was tun, wenn ein neuer Personalausweis benötigt wird, aber das Passfoto fehlt? Wer hilft, wenn die Brille oder das Hörgerät nicht mehr funktioniert? Und was ist, wenn ein Elektrogerät den Geist aufgibt oder gar ein Schlüssel abbricht? Ein Überblick der Service-Angebote, die trotz Shutdown in Gelsenkirchen nutzbar sind.

Diese Gelsenkirchener Dienstleister öffnen auch im Shutdown

Der Schlüsseldienst Nikolaus mit Sitz an der Hagenstraße 21 (Buer) hat zwar derzeit sein Geschäft geschlossen, bietet aber rund um die Uhr einen telefonischen Notdienst unter 0209/74466 an. „Bei Notfällen können wir nicht sagen, wir helfen erst wieder nach dem Lockdown“, sagt Geschäftsführerin Cornelia Schröder.

Bei Defekten an Fenstern und Türen durch Einbruchsschäden oder wenn sich die Haustür nicht mehr öffnen lassen, fahren die Mitarbeiter raus. Auch das Nachmachen eines Schlüssels ist in Notfällen von montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr möglich. Hierfür muss der Kunde allerdings vor der Ladentür warten.

Gaida Sicherheitstechnik kann ebenfalls bei Notfällen gerufen werden. Wenn der Haustür- oder Autoschlüssel abbricht, hilft Ludger Gaida auch weiter. Das Geschäft an der Kirchstraße 17 (Altstadt) hat von Montag bis Freitag, 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Fotostudio lassen sich trotz coronabedingter Schließung Passfotos machen

Im Fotostudio Sauerland, Kirchstraße 2, in der Gelsenkirchener City lassen sich trotz der coronabedingten Ladenschließung Passfotos anfertigen. Möglich ist das montags und donnerstags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr.

Wer Probleme mit dem Hörgerät hat oder ein neues benötigt, kann sich an folgende Geschäfte wenden: Hörgeräte Schiemenz, Sparkassenstraße 1 (Altstadt) öffnet während des Shutdowns Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und in der Filiale an der Ophofstraße 18 (Buer) von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 13 Uhr sowie zwischen 14.30 und 18 Uhr. Freitags, 9 bis 13 Uhr, können Kunden ebenfalls in Buer vorbeischauen.

Terminvereinbarung kann manchmal besser sein

Während der Öffnungszeiten sind normale Serviceangebote wie Batteriewechsel, Reinigung und Wartung der Hörgeräte möglich. Für Anpassungen und Hörtest sollten, laut Mitarbeiter Marcus Bergmann, Termine vereinbart werden.

Ebenfalls geöffnet haben die Filialen von Geers Hörgeräte. In der Hauptstraße 7 (Altstadt) sind die Mitarbeiter zum Beispiel von Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie in der Lohfeldstraße 8 zur gleichen Zeit sowie zusätzlich samstags von 9 bis 13 Uhr erreichbar.

„Wir bieten den gleichen Service wie sonst"

Auch Orthopäden und Sanitätsgeschäfte sind weiterhin für ihre Kunden da. „Wir bieten den gleichen Service wie sonst, nur unsere Öffnungszeiten sind kürzer“, sagt Nadine Morbach von Sanitätshaus Morant. Dessen drei Geschäfte (Klosterstraße 13, Zum Ehrenmal 21, Wilhelminenstraße 165) können jeweils von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr besucht werden.

Orthopädie und Schuhtechnik Walbaum, Kirchstraße 24 bis 26 (Altstadt), hat ebenfalls geöffnet. Hier bleiben die normalen Öffnungszeiten bestehen. Diese sind Montag bis Donnerstag, 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Freitag hat das Geschäft durchgehend geöffnet. „Lediglich für die Fußpflege werden Termine benötigt“, informiert Geschäftsführer Patrick Walbaum.

Auch das Sanitätshaus Grossmann, Augustastraße 4 (Altstadt) und das Schuhhaus Schoof, Ahstraße 2 (Altstadt), sind weiterhin für ihre Kunden da.

Mehrere Optiker haben weiterhin in der City geöffnet

Brillenträger haben ebenfalls Glück: Mehrere Optiker haben weiterhin in der City geöffnet. Darunter zum Beispiel Optik Benning. Geöffnet hat das Geschäft am Neumarkt 2 (Altstadt) von Montag bis Freitag, 9.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 16 Uhr. Betriebsleiter Thomas Seveneick weist daraufhin: „Termine sind wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig.“ Auch Optik Oppermann, Hauptstraße 16, Optik Struck, Ahstraße 8 und Altstadt Optiker, Ahstraße 2 haben weiterhin geöffnet.

Wem die Waschmaschine, der Herd, der Kühlschrank, der Fernseher, aber auch der Rasierer kaputtgeht, der kann sich an das Elektrofachgeschäft Hauck (Erle) wenden. „Wir reparieren und stellen auch Leihgeräte“, informiert Geschäftsführer Siegfried Hauck. Beim Antennenbau und bei Kabelanschlüssen hilft das Fachgeschäft ebenfalls weiter. „Ein großes Thema sind derzeit auch defekte Kaffeemaschinen“, so der 60-Jährige. Telefonisch und per Mail ist Hauck weiterhin erreichbar. Auch wenn das Geschäft derzeit geschlossen ist, gibt es einen Abhol- und Lieferservice.

