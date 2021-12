Gelsenkirchen: Diese beliebte Kneipe hat wieder geöffnet

Gelsenkirchen-Altstadt. Viele Monate hatte das „Armin Nr. 8“ in Gelsenkirchen leer gestanden. Jetzt hat es wieder geöffnet. Der Wirt kennt sich aus in der Kneipenszene.

Einige Monate lang stand die Kneipe leer, jetzt hat sie wieder geöffnet und bereichert das gastronomische Angebot in der Gelsenkirchener Altstadt. Das „Armin Nr. 8“ an der Arminstraße wartet wieder auf Gäste. Der Inhaber ist ein alter Bekannter aus der Gelsenkirchener Kneipenszene.

Viele Jahre lang hatte Miltiadis Ntoufas die Kneipe „Bei Mattes“ gegenüber dem Zentralbad geführt. Jetzt ergab sich die Gelegenheit zum Umzug an den Standort direkt in der Innenstadt – und der Wirt ergriff sie beim Schopfe.

Die letzte Wirtin der Gelsenkirchener Kneipe hatte schließen müssen

Ntoufas’ Vorgängerin hatte Anfang des Jahres das „Armin Nr. 8“ schließen müssen: Noch im Februar hatte die WAZ über die Situation von Anke Brennecke berichtet. Damals wartete die Wirtin vergeblich auf die Corona-Hilfen des Bundes, um ihre Pacht für den Januar und Februar zu bezahlen. Ihre Vermieterin hatte ihr daraufhin gekündigt. Zwar erhielt sie wenig später die Hilfen, die Kündigung blieb aber trotzdem bestehen. Als im Juni nach dem monatelangen Lockdown die Gaststätten wieder öffnen durften, blieb das „Armin Nr. 8“ geschlossen.

Doch jetzt ist die Kneipe wieder am Start: Anfang Dezember öffnete Ntoufas den Traditionsbetrieb wieder. Zuvor hatte er dem „Armin“ im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Anstrich verpasst: Die Wände sind neu gestrichen, der schon etwas in die Jahre gekommene Gastraum erstrahlt im neuen Glanz. „Vor der Kneipe will ich an den Seiten noch Wände aufstellen, damit man als Raucher etwas windgeschützt steht“, erzählt Ntoufas.

Zu diesen Zeiten ist das „Armin Nr. 8“ geöffnet

Auch eine kleine Küche ist vorhanden – „im Moment bin ich zwar noch alleine, aber demnächst würde ich auch gerne kleine Snacks anbieten“. Getränke gibt es natürlich schon jetzt: Aus dem Zapfhahn kommt neben den Pils-Sorten Veltins und Jever auch bayerisches Bier der Marke „Allgäuer Büble.“ Im Sommer, so der Plan, soll es auch wie bisher eine Außengastronomie geben: Dann kann man vor der Kneipe sitzen und sich in Ruhe das Treiben auf der geschäftigen Arminstraße anschauen.

Geöffnet hat das „Armin Nr. 8“ montags bis samstags ab 11.30 Uhr, sonntags von 17 Uhr bis 22 Uhr.

