Gelsenkirchen: Diese beiden Vorstellungen werden verschoben

Gelsenkirchen Eigentlich sollten sie am Wochenende zweimal in Gelsenkirchen auftreten: Doch dieses Musik-Comedy-Duo musste nun kurzfristig absagen.

Schlechte Nachrichten für alle Musik- und Comedyfans: Die beiden für Samstag und Sonntag, 20./21. Januar, geplanten Auftritte der Formation Die Feisten in der Ückendorfer Heilig-Kreuz-Kirche können nicht stattfinden. Grund für die kurzfristige Absage ist die Erkrankung eines Ensemble-Mitglieds. Das teilte er gastgebende Event-Veranstalter Emschertainment am Donnerstag mit.

William Wahl tritt am Freitag in der „Kaue“ auf

Die beiden Auftritte wurden aber nicht endgültig abgesagt. Stattdessen wird die Show „Familienfest“ verschoben und soll nun am Samstag und Sonntag, 29. /30. Juni, nachgeholt werden. Wichtige Info für alle Karteninhaber: Die bereits erworbenen Tickets behalten laut Emschertainment ihre Gültigkeit.

Stattfinden wird hingegen am Freitag, 19. Januar, um 20 Uhr der Auftritt des Klavierkabarettisten William Wahl in der „Kaue“. Der Abend in den Räumlichkeiten an der Wilhelminenstraße in Schalke ist aber bereits ausverkauft. Wer diesmal leer ausgegangen ist, braucht nicht Trübsal zu blasen: William Wahl wird noch einmal in Gelsenkirchen auftreten. Über einen genauen Termin wird laut Emschertainment derzeit aber noch verhandelt.

