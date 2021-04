Symbolbild einer Gelsenkirchener Apotheke. Kinder und Jugendliche in der Stadt bekamen am häufigsten Arzneien gegen Atemwegserkrankungen und Bronchitis verordnet.

Medikamente Gelsenkirchen: Diese Arzneien bekommen Kinder am häufigsten

Gelsenkirchen. Laut AOK Nordwest bekamen Gelsenkirchener Kinder am häufigsten Medikamente gegen Atemwegserkrankungen und Bronchitis verordnet.

Medikamente gegen Atemwegserkrankungen und Bronchitis sind die Arzneien, die Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in Gelsenkirchen am häufigsten verordnet bekommen haben. Das teilte die AOK Nordwest am Dienstagmorgen mit. Demnach erhielten allein die Gelsenkirchener AOK-versicherten Kinder und Jugendliche im Jahr 2019 33.455 dieser Packungen.

Weitere Arzneien, die häufig verordnet wurden, seien schmerz- und fiebersenkende Mittel (25.384 Packungen) sowie Antibiotika (11.193 Packungen). AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock sagte dazu: „Damit Antibiotika als lebenswichtige Medikamente auch in Zukunft noch wirksam bleiben, ist es wichtig, dass sie sinnvoll eingesetzt werden.“ Antibiotika wirken lediglich gegen bakterielle Infektionen, nicht gegen Virus-Erkrankungen.

AOK: Zurückhaltender und verantwortungsbewusster Antibiotikaeinsatz erforderlich

Allgemein werde bei unsachgemäßem Einsatz die Entstehung von resistenten Bakterien beschleunigt. „Damit verliert die Medizin ihre therapeutischen Möglichkeiten bei der Behandlung von bakteriellen Infektionen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist ein zurückhaltender und verantwortungsbewusster Antibiotikaeinsatz unbedingt erforderlich“, sagt Kock.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook