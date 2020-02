Gelsenkirchen-Rotthausen. In Gelsenkirchen-Rotthausen war die Polizei Donnerstag erfolgreich: Sie konnte umfangreiches Diebesgut aus zahlreichen Einbrüchen sicherstellen.

Gelsenkirchen: Diebesgut aus Laubeneinbrüchen sichergestellt

Ermittlungserfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Sie hat am Donnerstagabend, 6. Februar, im Keller eines Wohnhauses an der Belforter Straße umfangreiches Diebesgut wie Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und Spirituosen sichergestellt.

Die Beute stammt offenbar aus Laubeneinbrüchen in Gelsenkirchen in den zurückliegenden Wochen. Erst Ende Januar wurde in elf Gartenlauben und das Vereinsheim eines Kleingartenvereins an der Marler Straße in Hassel eingebrochen.

Ein aufmerksamer Zeuge gab den Ermittlern den entscheidenden Hinweis. Daraufhin durchsuchten Polizisten gegen 19 Uhr den Lagerraum sowie die Wohnung eines 33-jährigen Gelsenkircheners und stellten neben der Beute auch noch Einbruchswerkzeuge und weitere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

