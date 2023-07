Gelsenkirchen: Dieb steigt zu Senior nach Bankstopp ins Auto

Gelsenkirchen-Buer. Mit einer dreisten und fiesen Masche hat ein Dieb einem Gelsenkirchener Senior Geld aus der Tasche gezogen. So funktioniert der Auto-Klau.

Augenscheinlich hat ein Trickdieb einen Senior ausgespäht und ihm dann auf besonders dreiste Art, sprichwörtlich das Geld aus der Tasche gezogen.

Geld fürs Parken? Trickdieb zieht Gelsenkirchener abgehobenes Bargeld aus der Börse

Wie die Polizei berichtet hatte der 75-Jahre alte Gelsenkirchener am Samstag, 1. Juli, gegen 10.40 Uhr in einem Kreditinstitut an der Breddestraße in Buer Bargeld abgehoben. Als der Senior kurz darauf in sein Auto einstieg, das er vor der der Bank geparkt hatte, setzte sich plötzlich ein unbekannter Mann auf den Beifahrersitz und fragte, ob der 75-Jährige ihm Kleingeld für einen Parkautomaten wechseln könne.

Als der Senior seine Geldbörse zückte, griff der Mann blitzschnell hinein. Der Senior zog sein Portemonnaie zwar sofort zurück, das zuvor abgehobene Bargeld war dennoch weg.

Der mutmaßliche Trickdieb ist laut Beschreibung 30 bis 50 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug dunkle Oberbekleidung.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

