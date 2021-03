Gelsenkirchen: Die Tiere erwachen im Park von Schloss Berge

Gelsenkirchen. Die Tiere im Park von Schloss Berge in Gelsenkirchen haben allesamt Frühlingsgefühle. Während die einen noch flirten, bauen die anderen ein Heim.

Welch eine Szenerie: Sie sitzt im fast gemachten Nest, er paddelt voller Elan am Ufer entlang, immer auf der Suche nach einem geeigneten Stöckchen, mit dessen Hilfe das traute Heim für die künftige Familie perfektioniert werden kann. Hat er ein geeignetes Exemplar gefunden, nimmt er es in den Schnabel, paddelt zur Geliebten und gibt es ihr an. Dann geht es wieder los, immer beäugt von ihr. Und wenn er ihrer Meinung nach nicht schnell genug zurück kommt, dann schimpft sie auch schon mal. Freud und Leid einer Partnerschaft eben. „Diese beiden Blesshühner haben sich schon gefunden“, sagt Umweltpädagoge Ralf Nickel und klärt sogleich auf, das Liebesspiel stehe den beiden aber wohl noch bevor.

An diesem Märztag gilt am Schloss Berge wie überall: „Love is in the air“. Hier kann man das sogar hören. Die Luft ist geschwängert von Vogelgesang, von Tschilpen, von Schnattern und Gackern. Die Kanadagänse etwa sind auf Partnersuche. Zwei Nilgänse haben sich schon gefunden. Eben, auf dem Gang zum Treffpunkt, habe er einen Haubentaucher gesehen, erzählt Ralf Nickel. „Der hat auch Frühlingsgefühle. Während wir Männer den Frauen einen Blumenstrauß schenken, machen Haubentaucher Tänze auf dem Wasser. Die balzen sich in ihre Ehe.“

Warum Amseln Krokusse killen

Da fällt dem Experten gleich eine kuriose Geschichte ein in Sachen tierische Partnerschaften: „Die Population der Eisvögel nimmt wieder zu. Dennoch kann es sein, dass in einem harten Winter die Seen zugefroren sind, die Vögel keine Nahrung finden und bis zu 70 Prozent sterben.“ Klingt tragisch. Doch der Eisvogel wisse sich zu helfen. „Dann will der Eisvogel seine Art retten und es kann passieren, dass er zwei oder drei Weibchen und Nester gleichzeitig hat. Dann spricht man von Schachtelbruten.“ Polygamie zur Rettung der Art – eine außergewöhnliche Taktik, die jedoch funktioniere. Oftmals habe sich in nur einem Jahr der Bestand erholt.

Ralf Nickel ist ist Kräuterfachmann, Naturführer, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer und dazu Autor des Buches „Blühendes Ruhrgebiet“ und etlicher Fachartikel. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Eine Amsel kreuzt den Weg. Wieder eine Anregung für eine Geschichte: „Wenn das Amselmännchen richtig Frühlingsgefühle hat, will es jeden Konkurrenten beseitigen.“ Das Kuriosum: Einen solchen erkennt er zuweilen in einem Krokus. „Weil der einen gelben Stängel hat, den das Amselmännchen für einen Schnabel hält.“ Da hilft aus Amselsicht nur eins: „Der hackt die Blumen kaputt.“

Wasserfrösche sind stürmische Liebhaber

Alles um ihn herum ist dem zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Inspiration für Anekdoten aus dem Tierreich, alles begeistert ihn. Schnell geht es weiter zu einem Feuchtgebiet mit einem kleinen Bachlauf. Vielleicht treffe man dort auf Amphibien. „Die haben auch Frühlingsgefühle. Die Wasserfrösche zum Beispiel geraten in einen derartigen Rausch, die springen alles an, was unterwegs ist.“ Dabei seien sie recht stürmische Liebhaber. „Da passiert es öfter, dass ein Tier dabei ertrinkt.“ Jedoch, für solch aufregende Beobachten scheint es dann doch noch etwas zu kühl zu sein. „Was jetzt aber beginnt, ist die Krötenwanderung.“

Nachdem die Tiere den Winter in Waldgebieten verbracht haben, machen sie sich jetzt auf den Weg zum Ort ihrer Geburt und Kindheit, ans Wasser. Eigentlich wandere jeder für sich. Es sei denn, eine dicke Krötendame hat den Mann ihrer Träume schon gefunden. „Dann trägt sie das kleinere Männchen Huckepack zum Wasser, damit sie sich dort paaren können.“ Wer hat, der hat.

Schlechte Erfolgschancen für die Erpel

Spannendes ereignet sich am Wegesrand: Wo sonst Menschen auf einer Bank am Wasser die Kulisse genießen, erleben zehn Erpel, dass das Leben eine Achterbahnfahrt sein kann. Sie sind ganz klar in der Überzahl, stehen drei Entendamen gegenüber. Für die Erpel bedeutet das, sie müssen der Herzensdame imponieren und gleichzeitig die Rivalen mit bösen Gesten auf Abstand halten. Alle legen sie sich ins Zeug – bei gar nicht so guten Erfolgschancen.

Bald erscheinen kurze Natur-Filme Ralf Nickel ist Kräuterfachmann, Naturführer, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer und dazu Autor des Buches „Blühendes Ruhrgebiet" und etlicher Fachartikel. Er bietet regelmäßig Exkursionen an für Groß und Klein und ist auch für die Stadt im Einsatz. Weil jene Angebote coronabedingt aktuell nicht stattfinden können, hat Ralf Nickel gemeinsam mit dem Jugendreferat kleine Filme gedreht über die Natur. Jene würden demnächst auf der Stadtseite veröffentlicht.

Am Bachlauf angekommen wirft Ralf Nickel seine Tasche zu Boden. „Ich gehe ins Wasser.“ Das ist hier alles andere als tief und die Begeisterung übersteigt die Sorge vor nassen Schuhen. Und tatsächlich, unter einem Stein im Nach wuselt es. „Das sind Bachflohkrebse.“ Schon hält der Experte einen in der Hand. Der windet sich ordentlich, hat er doch eindeutig Besseres zu tun, als hier im Mittelpunkt einer Fleischbeschau zu stehen. Auch dieses kleine Tierchen hat schließlich jetzt romantische Gefühle. „Die docken bei der Paarung aneinander an, hängen mit den Vordergliedern aneinander.“ Dann seien sie bereits bei der Sache, erklärt Ralf Nickel und macht eines deutlich: Händchenhalten ist auch nicht immer so keusch wie man meint.

