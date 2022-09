Gelsenkirchen: Die Stadt macht wieder Corona-Impfangebote

Die Stadt Gelsenkirchen hat ihren Impfbus reaktiviert. Vom 23. September an steht er zunächst in Buer an der Horster Straße.

Gelsenkirchen. Der Impfbus steht wieder täglich in Gelsenkirchen-Buer. Angepasste Impfstoffe von Biontech und Moderna gibt es werktags von 10-18 Uhr ohne Termin.

Nachdem die an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe in der letzten Woche ausgeliefert worden waren, hat nun auch die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlungen aktualisiert. Für Gelsenkirchen bedeutet das: Das städtische Impfangebot wird wieder aufgenommen. Ab Freitag, 23. September, gibt es wieder Impfungen gegen Corona durch die Stadt.

In Gelsenkirchen wird auch wieder ein stationäres Impfzentrum aufgebaut

Geimpft wird an allen Werktagen von 10 bis 18 Uhr in einem Impfbus vor dem Gebäude an der Horster Straße 119 in Buer, in dem nach einigen erforderlichen Umbauarbeiten in den nächsten Wochen auch wieder ein stationäres Impfzentrum entstehen wird.

Lesen Sie auch: Nachfrage nach neuem Covid-Impfstoff steigt in Gelsenkirchen

Eingesetzt werden laut Verwaltung die auf die Virusvarianten BA.1 angepassten Impfstoffe von Moderna und Biontech. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Wer sich impfen lassen möchte, sollte den Impfpass dabei haben und sich ausweisen können.

Impfempfehlung zur Viertimpfung gilt auch für Risikopatienten

Die Stiko empfiehlt allen ab 60-Jährigen eine vierte Impfung mit dem angepassten Impfstoff sowie allen ab 12-Jährigen eine dritte Impfung zur Auffrischung. Die Impfempfehlung zur Viertimpfung gelte auch für Risikopatientinnen und -patienten sowie Immungeschwächte ab zwölf Jahren und Personal im Gesundheits- und Pflegebereich.

+++ Sie wollen mehr aus Gelsenkirchen erfahren? Lesen Sie hier mehr Artikel und Reportagen oder abonnieren Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook! +++

Die ganze nächste Woche über wird der Impfbus an dem Standort an der Horster Straße 119 in Buer seine Pforten öffnen, bevor er ab der übernächsten Woche auch wieder durch das Stadtgebiet tourt. Öffnungszeiten des Impfbusses: Freitag, 23. September, 10 – 18 Uhr; Samstag, 24. September, 10 – 15 Uhr und Sonntag, 25. September, 15 – 18 Uhr. Ab dem 26. September werktags 10 – 18 Uhr.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen