Gelsenkirchen: Die Meisterinnen der Musik im Mittelpunkt

Gelsenkirchen-Horst. In der Glashalle von Schloss Horst in Gelsenkirchen werden die Werke komponierender Frauen präsentiert. Die Platzzahl ist begrenzt.

In der Glashalle von Schloss Horst, Turfstraße, beginnt am Sonntag, 28. Juni, um 18 Uhr ein ungewöhnliches Konzert. Die Sopranistin Diana Petrova Darnea präsentiert, begleitet von Denis Ivanov am Klavier, das Kunstlieder-Programm „Dein ist mein Herz…“ mit Klavierwerken von bis heute versteckten Meisterinnen der Komposition.

Bis heute stehen Komponistinnen oft im Schatten ihrer Ehemänner wie Robert Schumann oder Gustav Mahler, ihrer Brüder wie Felix Mendelssohn oder schlicht ihrer männlichen Kollegen. Es stellt sich dabei die Frage, warum nur so wenige der über 3000 Lieder komponierender Frauen über die Jahrhunderte bekannt blieben und noch weniger ihrer Werke bis heute gespielt werden. Dabei geht es um das (Wieder-)Entdecken dieser versteckten Meisterinnen.

Unter Corona-Auflagen

Geboten werden Lieder und Klavierwerke von Clara Schumann, Funny Mendelssohn, Alma Mahler, Pauline Viardot, Eva Dell´Acqua, Lili Boulanger, Eudokia Kotschubej, Antonina Rostowskaya und Isabelle Aboulker.

Karten kosten 15 Euro pro Person. Sie können reserviert werden unter der Telefonnummer 0209 169-6159 werden. Die Zahl der Karten ist aufgrund des Hygienekonzepts begrenzt. Außerdem werden alle Gäste gebeten, ausreichend Abstand einzuhalten und sich die Hände vor Ort zu desinfizieren. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist Pflicht; er darf nur am Sitzplatz abgenommen werden.