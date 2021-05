Gelsenkirchen: Deutsche Post DHL lebt Diversität vor

Gelsenkirchen. Regenbogenflaggen an der Gelsenkirchener Ostpreußenstraße: So setzt sich die DHL Deutsche Post Group für Diversität ein.

Die DHL beteiligt sich in ihrer Zustellbasis an der Ostpreußenstraße am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (17. Mai). Auf dem Betriebsgelände im Gelsenkirchener Süden weht eine Regenbogenflagge mit dem Konzernlogo.

Damit nimmt die Basis an einer bundesweiten Aktion des Konzerns teil. Insgesamt werden die Flaggen eine Woche lang an über 400 Verteil-, Post- und Paketzentren der Deutsche Post DHL Group gehisst. So will die Post die Vielfalt im eigenen Unternehmen feiern.

Gelsenkirchener DHL-Standortleiter: Vielfalt ist eine Stärke

Denn Vielfalt sei eine Stärke des Betriebs, sagt Stefan Wendland, Chef von mehr als 110 Paketzustellern in Gelsenkirchen: „Alle Mitarbeitenden werden bei uns so akzeptiert wie sie sind, denn wir bieten ein diskriminierungsfreies und inklusives Arbeitsumfeld und die besten Arbeitsbedingungen für alle.“

Auch abseits des internationalen Tags setze sich die Deutsche Post DHL Group mit zahlreiche Initiativen und Aktivitäten für die unterschiedlichen Aspekte von Vielfalt wie Geschlecht, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter, sexuelle Orientierung und Identität oder Behinderung ein, heißt es vom Konzern. Dies geschehe beispielsweise in Form von Workshops und Trainings.

