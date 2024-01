Gelsenkirchen: Detektiv ertappt Dieb – der zückt ein Messer

Als ein Ladendiebstahl (Symbolbild) in Gelsenkirchen auffliegt, zückt der Tatverdächtige ein Messer. Er ist auf der Flucht.

Gelsenkirchen-Altstadt In flagranti hat ein Ladendetektiv einen Dieb ertappt. Es kommt zu einem Gerangel, plötzlich zückt der Verdächtige ein Messer.

Zu einem Diebstahl ist es bei einem Discounter an der Klosterstraße in der Gelsenkirchener Altstadt am Freitag, 19. Januar, gekommen. Der Täter ist noch auf der Flucht, er war bewaffnet und hat einen Sicherheitsmann bedroht.

Diebstahl beim Discounter: Detektiv ertappt Langfinger, Mann zückt im Handgemenge ein Messer

Gegen 12.15 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie der unbekannte Mann Waren in seine Tasche steckte, ohne diese beim Herausgehen zu bezahlen. Als der 37-jährige Detektiv den Mann zur Rede stellte, kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Tatverdächtige ein Messer zog und den Angestellten bedrohte. Der Detektiv ließ daraufhin von dem Dieb ab, der seine Flucht daraufhin über die Ahstraße fortsetzte. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Der Gesuchte ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Umhängetasche.

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern: 0209 365 8112 oder die 0209 365 8240.

