Gelsenkirchen: Der Wissenschaftspark wird zur Impfstation

Gelsenkirchen-Ückendorf. Im Stadtsüden soll die Kampagne ab 10. 12. mehr Schwung bekommen: Im Wissenschaftspark wird getestet und geimpft. 8000 Impfdosen sind geordert.

8000 Impfdosen (vornehmlich Moderna) sind geordert, medizinisches Personal steht – teils in der Freizeit – bereit, um der Impfkampagne im Süden Gelsenkirchens Schwung zu verleihen: Ab Freitag, 10. Dezember, 14.30 Uhr, werden auch im Wissenschaftspark Gelsenkirchen Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen gegen das Covid 19-Virus angeboten. Weiteres Thema:So impfen diese Gelsenkirchener 500 Menschen am Tag

Gelsenkirchener betreibt auch das Testzentrum an der Impfstation

Die Gelsenkirchener Firma „We Care Consulting“, die vor Monaten bereits an der Trabrennbahn am Aufbau eines Testzentrums beteiligt war, organisiert das Impfangebot in Ückendorf. Die Arkade des Wissenschaftsparks schien Unternehmensberater Christian Lehmann dabei ideal: viel Platz, klare Laufwege, Zutritt und Ausgang lassen sich leicht regeln, zudem lässt sich eine Teststation andocken. „Wir impfen nach dem höchstmöglichen Sicherheitsstandard“, erklärt Lehmann, auch Betreiber der Impfstation. „Alle Ankommenden werden vor Eintritt in das Gebäude mit einem schnellen schmerzlosen Rachentest auf das Coronavirus getestet.“

Ein-Wege-Verkehr, Wartegelegenheiten und barrierefrei zugängliche Toiletten

Die Impfstation wird ausschließlich über den Nordeingang an der Bochumer Straße zugänglich sein. Nach der Impfung kann das Gebäude über den Haupt- oder Südeingang wieder verlassen werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind ein Impfpass (falls vorhanden) sowie auf jeden Fall der Personalausweis und die Gesundheits- /Krankenversicherungskarte. Die Auffrischimpfungen sollen laut STIKO (Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut) in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen.

Geschultes qualifiziertes Personal, examinierte Pflegekräfte und Ärzte kümmern sich um die Impfungen und klären auf. Beim Impfen im Wissenschaftspark werden ältere Menschen gegebenenfalls bevorzugt behandelt, um ihnen mögliche Wartezeiten zu ersparen, so der Betreiber. Für Sitzgelegenheiten, barrierefrei zugängliche Toiletten und bei Bedarf mehrsprachige Betreuung ist gesorgt. „Wir hoffen, dass unser verkehrsgünstiges Angebot den Weg zur Impfung für viele Menschen erleichtern hilft“, sagt Wolfgang Jung, Geschäftsführer des Wissenschaftsparks.

Die Öffnungszeiten am Starttag und an den Folgetagen

Die Kapazitäten im Wissenschaftspark können flexibel an den Bedarf angepasst werden. Zum Start am Freitag, 10. Dezember, ist die Impfstation von 14.30 bis mindestens 20 Uhr geöffnet. Ab Samstag, dem 11. Dezember, ist täglich bis auf Weiteres von 10 bis 18 Uhr geöffnet, auch sonntags. Für Rückfragen ist die Impfstation dann unter 0170 529 1940 erreichbar. Weiteres Thema:Diese Ärzte impfen auch an den Adventssamstagen

