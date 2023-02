Gelsenkirchen: WAZ verlost Karten für den Cirque Bouffon

Akrobatik mitten in der Stadt: Im April gastiert der Cirque Bouffon wieder vor dem Musiktheater in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Im April gastiert der Cirque Bouffon wieder auf dem Platz vor dem Gelsenkirchener Musiktheater. WAZ-Leserinnen und -Leser können Karten gewinnen.

Inzwischen ist es schon ein gewohnter Anblick: Das Zirkuszelt vor dem Musiktheater im Revier. Auch in diesem Jahr schlägt der Cirque Bouffon wieder sein Zelt in Gelsenkirchen auf: Vom 1. bis zum 23. April wollen die Zirkusleute ihre Besucherinnen und Besucher mitnehmen auf eine Reise ins Paradies.

„Paraiso“ (Paradies) lautet nämlich der Name des Programms, das die Artistinnen und Artisten für ihr diesjähriges Gastspiel erarbeitet haben. „Paraiso ist die Vorstellung eines wunderbaren, göttlichen Ortes, an dem die Menschen zu Anfang ihrer Existenz gelebt haben, bis sie daraus verstoßen wurden“, erklärt Cirque-Bouffon-Sprecherin Romina Neu. Inspiriert vom Werk des niederländischen, spätgotischen Malers Hieronymus Bosch habe der französische Regisseur Frédéric Zipperlin eine neue Show erschaffen, „in der es um illustre Figuren und Fabelwesen geht, die zudem viele ungewöhnliche Bildelemente enthält“, so Neu. Ähnlich wie in Boschs Bilden fänden sich auch in Paraiso immer wieder die gleichen Symbole mit geheimnisvollen Gesichtern, Dämonen und Fabelwesen.

Am 1. April ist Premiere in Gelsenkirchen

Zum ersten Mal gastierte die Truppe um Direktor Frédéric Zipperlin im Jahr 2015 auf dem Platz vor dem Musiktheater – seitdem war der Zirkus in jedem Jahr zu Gast. Bis die Corona-Pandemie ausbrach: 2020 war der Aufbau schon geplant gewesen, als es in den ersten Lockdown ging. Auch 2021 ließ die Pandemie keinen Zirkus zu – umso mehr freuen sich alle Beteiligten, dass sie im vergangenen Jahr endlich wieder spielen konnten.

„Akrobatik, Körperkunst, Komik und Musik auf höchstem Niveau sind die tragenden Elemente der begnadeten Artisten der neuen Show“, wirbt Zirkussprecherin Romina Neu – und verspricht „eine Show der internationalen Extraklasse, die das Herz berührt und die Zeit entschleunigt - ein schillerndes Kaleidoskop und unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.“

Seine Gelsenkirchener Premiere feiert der Cirque Bouffon am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr im Zelt auf dem Vorplatz des Musiktheaters. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es an der Kasse des Musiktheater. Weitere Infos unter www.cirque-bouffon.com.

Die WAZ verlost Karten für die Vorstellungen am Sonntag, 2. April, um 14.30 und 17.30 Uhr. Die Verlosung läuft vom 1. bis zum 15. März: Teilnehmen kann man unter waz.de/Bouffon oder telefonisch: 01378 / 78 76 41 (0,50 € / Anruf).

