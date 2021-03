Gelsenkirchen: Der alltägliche Weg vieler Studenten

Gelsenkirchen. Jeden Tag pendeln zahlreiche Studierende mit dem Auto vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen zur WH. Legt man den Weg so am schnellsten zurück?

Jeden Tag pendeln zahlreiche Studierende vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof zur Westfälischen Hochschule nach Buer. Viele fahren dabei mit dem Auto, um Zeit zu sparen. Legt man den Weg so tatsächlich am schnellsten zurück? Jasmin Wardezki, eine Studentin der WH, macht den Test.

Es ist 14.43 Uhr als ich den Motor meines Autos starte und den Wagen aus dem viel zu engen Parkhaus manövriere. Ich entwerte das Parkticket. 1.50 Euro für 40 Minuten, sehr happig. Das Parkhaus des Hauptbahnhofes scheint auf Google Maps nicht richtig vermerkt zu sein, denn mein Navi steht still und sagt mir nicht, in welche Richtung ich starten soll. In letzter Sekunde fängt es sich dann doch und ich wechsle ruckartig die Spur.

Chaos der Gelsenkirchener Innenstadt

Wie immer ist es in der Stadt Gelsenkirchen voll. Neben einigen Bussen reihe ich mich ein und das Warten an den roten Ampeln beginnt. Das Ampelsystem ist an der ersten Kreuzung Hiberniastraße/Ringstraße ist so geschaltet, dass der gegenüberliegende Verkehr zeitgleich anfährt. Ich muss also erst einmal die Vorfahrt achten und mitten auf der großen Kreuzung stehen bleiben. Genau zwei weitere Autos haben es nach mir geschafft, über die Ampel zu fahren, bevor sie wieder auf Rot geschaltet ist. In der vollen Überzeugung, dass es jetzt nur schneller gehen kann fahre ich weiter über die Ringstraße.

Kaum biege ich um die nächste Kurve bemerke ich, dass ich auf dem äußersten linken Fahrstreifen gelandet bin, obwohl ich rechts abbiegen muss. Bevor ich wieder in das Chaos des Zentrums einfahre entscheide ich mich, langsamer zu werden und im letzten Augenblick vier Spuren zu überfahren, um die Kurve doch noch zu bekommen.

Wenige Augenblicke später kann sich mein Herzschlag dann endlich beruhigen, ich verlasse das Hauptzentrum und befinde mich auf der Kurt-Schumacher-Straße Richtung Buer. Während ich zum ersten Mal in den vierten Gang schalte und auf 70km/h beschleunige beobachte ich die Bahngleise neben mir und werde neidisch. Einfach in einer Bahn zu sitzen, stelle ich mir deutlich angenehmer vor.

Lange träumen kann ich nicht, denn ich kenne die Strecke vom Hauptbahnhof zur Westfälischen Hochschule bereits und weiß, dass ich vier Blitzer queren muss. Natürlich stehen diese nicht einfach am Straßenrand, sondern sind genau dort aufgestellt, wo die Straße stark bergab verläuft. Einen der Blitzer sehe ich direkt vor einer Ampel. Falls man die Gelbphase doch mal nutzen möchte und beschleunigt, ist man hier direkt dran.

Zielgerade: Angekommen in Buer

Nachdem ich eine Zeit lang nur geradeaus fahre, und fast an jeder Ampel anhalten muss, erreiche ich Buer. Schon wieder bin ich umzingelt von Bussen. Solange die Straße zweispurig bleibt, ist die Situation allerdings zu meistern. Als ich am Nordring links abbiege, weiß ich, dass es nicht mehr weit ist und ich mein Ziel bald erreichen werde.

„Achtung, vor der WHS wurde ein neuer Blitzer installiert“ – ich erinnere mich an die Worte eines Kommilitonen und fahre besonders aufmerksam. Als ich aus dem letzten Kreisverkehr vor der Hochschule auf die Neidenburger Straße herausfahre sehe ich, dass mir ein Bulli entgegenkommt. Auf der schmalen Straße neben dem Hochschulparkplatz habe ich Mühe, dem größeren Fahrzeug auszuweichen. Als ich kurz darauf einparken und den Motor abstelle schaue ich auf die Uhr: 15.14 Uhr, 31 Minuten, ob ich mit dieser Zeit die schnellste war?

An der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen werden auch angehende Journalisten ausgebildet. Zum Studiengang „Journalismus & PR“ gehört als Wahlfach das Ressort Lokales. In diesem Wintersemester haben dort 13 Studierende einen Blick auf Gelsenkirchen geworfen und ihre Geschichten aus und über die Stadt erzählt. Einige von ihnen sind hier selber zuhause, andere haben am Hochschul-Standort für die Ausbildung eine neue Heimat gefunden. Die WAZ hat das Projekt als Kooperationspartner begleitet und stellt vor, was junge Menschen entdeckt haben, was sie bewegt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!