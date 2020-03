Gelsenkirchen Gelsenkirchener Bäche

Erst weiter östlich des Stadtwaldes tritt eins der Fließgewässer wieder in Erscheinung, der Leither Mühlenbach. Er nimmt seinen Weg weiter Richtung Süden und trifft in Erle am Sportplatz mit dem Knabenbach zusammen. Gemeinsam bilden sie so nach gut sieben Kilometern Verlauf über den Springbach einen Zufluss der Emscher. Der Springbach trifft östlich des heutigen Pumpwerkes in der Nähe der Willy-Brandt-Allee auf die Emscher.

Die Entflechtung des Bachsystems gehört zum Jahrhundertprojekt des Emscher-Umbaus, in dem die Bäche wieder sichtbar und nicht in Betonsohlen verlaufen und das Abwasser getrennt in Kanälen geführt wird. Der Springbach verlief bis etwa in die 1950er Jahre offen und natürlich. An einigen Stellen kann auf eine Verrohrung bei der Anlage der neuen Trasse aber nicht verzichtet werden, so an den Stellen, wo der Bach die Straße Im Emscherbruch und die Münsterstraße kreuzt.