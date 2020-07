Gelsenkirchen: Deckenleuchte löst nachts Kellerbrand aus

Wegen eines Kellerbrandes in Gelsenkirchen-Beckhausen rückte die Feuerwehr am Samstagabend, 4. Juli, zum Oekentorpsweg aus. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Eine Person muss mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Feuerwehr kann Flammen in Beckhausener Wohnhaus aber schnell löschen.

Eine defekte Deckenleuchte im Keller hat am Samstagabend gegen 21.25 Uhr einen Brand in einem Haus am Oekentorpsweg in Beckhausen verursacht.

Die Feuerwehr rückte mit Einsatzkräften der Wachen Hassel und Buer aus. Vor Ort fanden die ersten Kräfte eine Person mit Verdacht auf Rauchvergiftung vor, die sie direkt dem Rettungsdienst übergaben.

Gelsenkirchener Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen

Das Feuer konnte innerhalb einer halben Stunde gelöscht werden.

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.

Oder folgen Sie uns auf Facebook.