Gelsenkirchen: Das wünscht sich die WAZ-Redaktion für 2020

Zum Jahreswechsel gibt es immer viele gute Wünsche. Und deshalb hat sich die WAZ-Redaktion Gelsenkirchen in diesem Jahr überlegt, sich auch etwas zu wünschen – nicht für sich selbst, sondern für die Stadt. Sechs Redakteurinnen und Redakteure haben die Wünsche für Gelsenkirchen aufgeschrieben:

Hohe Beteiligung bei der Kommunalwahl

Steffen Gaux, Leiter der WAZ-Redaktion Gelsenkirchen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Für Gelsenkirchen wünsche ich mir, dass im Kommunalwahljahr 2020 viele Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Die Unzufriedenheit scheint – vor allem unterschwellig – sehr groß zu sein. Aber meckern allein hilft nicht! Ganz im Gegenteil: Wer nicht zur Wahl geht und kein Kreuzchen macht, der hat auch kein Recht, sich über irgendetwas in dieser Stadt beschweren.

2014 ging nicht mal jeder Zweite zur Wahl. Bei 43,1 Prozent lag die Wahlbeteiligung. Wir haben das große Glück, in einer Demokratie zu leben. Dass teilweise so wenige von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, zeigt, dass viele dieses Privileg nicht mehr zu schätzen wissen.

Allerdings steht zu befürchten, dass die Wahlbeteiligung zwar anziehen könnte, dass aber der Anteil der Protestwähler überproportional steigen wird. Dafür muss man kein Prophet sein, dafür muss man sich nur anschauen, was Tag für Tag an Hass in die sozialen Medien gekübelt wird – gerade hier in Gelsenkirchen. Wenn nur ein Teil dieses Hasses auch in der Wahlurne landet, werden sich am 13. September viele Parteien umgucken.

Ich wünsche den Gelsenkirchenern, dass sie besonnen ihre Wahlentscheidung treffen. Schauen Sie sich in dieser Stadt um, bewerten Sie, was gut und was schlecht ist, und welcher Partei Sie Lösungen für die Probleme zutrauen. Ganz wichtig: Lösungen! Kein Wähler braucht Stadtvertreter, die ihn bloß beim Meckern unterstützen.

Und ich wünsche Gelsenkirchen ein neues Stadtoberhaupt mit einer glücklichen Hand, um diese Stadt in eine glückliche Zukunft zu führen.

Glückliche Hand für die Stadterneuerung

Jörn Stender, stellvertretender Redaktionsleiter. Foto: Bernd Lauter/WAZ FotoPool

Ich wünsche mir eine glückliche Hand für die Stadterneuerung. Die Uhr tickt. Auch in Ückendorf und Schalke-Nord. Beide Stadtviertel werden mit über das Wohl und Wehe von Gelsenkirchen 2020 entscheiden. Das Umfeld der Bochumer Straße ist bereits Ort großer Veränderungen, die Kurt-Schumacher-Straße im Großraum „Schalker Meile“ zumindest wachsendes Problemgebiet. Hüben wie drüben gilt: Problem erkannt, aber längst nicht gebannt.

In Ückendorf läuft die Transformation des Quartiers, wird die Wieder- oder Neubelebung sichtbar, auch weil Millionen Euro – nicht zuletzt als Fördermittel – in den Stadtteil fließen. Ob damit der dauerhafte Umbau finanziert werden kann, ob private Hausbesitzer mitziehen, ob sich gar mehr Investoren und weitere neue Bewohner im Kreativviertel engagieren und die alten Bewohner sich wieder wohler fühlen, bleibt die spannende Frage dieses Großversuchs. Er wird Signalcharakter haben.

Mit der Sanierung und dem Umbau der Kirche Heilig-Kreuz (bis Mitte 2021) zum Veranstaltungsort bekommt das Viertel einen weiteren besonderen Anlaufpunkt. Ihn vor Ort fest zu verankern und attraktiv zu bespielen, wird die Herausforderung sein.

Von solchen Leuchttürmen ist Schalke-Nord noch weit entfernt. Doch auch dort geschieht ja Etliches, werden nicht bloß Schalke-selig mit blauem Licht ein paar strahlende Akzente gesetzt. Erste Schrottimmobilien hat die Stadt vom Markt genommen, ein Masterplan soll die Schwerpunkte für den Stadtumbau fixieren, Stiftungen arbeiten am neuen Schalke zwischen Schalker Markt und Glückauf-Kampfbahn. Darauf kann man 2020 aufbauen.

Schluss mit der Roten Laterne

Nikos Kimerlis, Redakteur. Foto: Martin Möller / WAZ FotoPool

Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass die Stadt einige ihrer unliebsamen statistischen Spitzenpositionen verliert. Gelsenkirchen investiert seit Jahren viel in Bildung, Fortbildung und Qualifikation, bleibt aber dennoch an der Spitze der Arbeitslosenstatistik. Vielleicht kann der gut ins Rollen gekommene soziale Arbeitsmarkt seinen Teil dazu beitragen, diesen Negativtrend zu durchbrechen. Denn pro Jahr entstehen hier gut 1000 sozialversicherungspflichtige Jobs, an der miesen Quote hat das bislang noch nichts geändert.

Auch in Sachen Lebensqualität hat Gelsenkirchen mehr Aufmerksamkeit verdient, als es die teils fragwürdigen Erhebungen glauben machen. Genaueres Hinsehen, treffendere Kriterien sind da nötig, ich glaube und ich wünsche mir, dass dann Gelsenkirchen viel besser abschneidet. Diese Top-Platzierungen in Negativranglisten können getrost verschwinden. Nur nicht die in Königsblau: Die Schalker dürfen es in 2020 liebend gern bis ganz nach oben in der Tabelle schaffen.

Für ein konstruktives Miteinander

Lena Reichmann, Redakteurin. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Für das Jahr 2020 wünsche ich mir für Gelsenkirchen, dass die Menschen wieder zueinander finden. In den vergangenen Jahren erstarkten rechte Kräfte in der Stadt immer mehr. Das Ergebnis der Europawahl 2019 hat gezeigt, wie stark sich die Gelsenkirchener politisch auseinandergelebt haben. Und auch im Alltag sind viele frustriert, fühlen sich abgehängt oder nicht verstanden.

Die Jugend hadert ebenfalls mit der Situation. Bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen fordern sie nicht nur mehr Klimaschutz, sie prangern auch an. Dass ältere Generationen zu wenig getan haben, dass sie ihre Zukunft gefährdet haben, den Ernst der Lage nicht sehen. Eine Position, für die sie nicht selten scharf kritisiert werden.

Rechts und links, jung und alt, arm und reich: Die Stadtgesellschaft wird von zahlreichen Konfliktlinien geteilt. Dabei kann sie die Herausforderungen dieser Zeit nur gemeinsam bewältigen. Deshalb wünsche ich mir, dass es den Menschen gelingt, über ihren Schatten zu springen, wieder aufeinander zuzugehen und konstruktiv miteinander zu sprechen.

Nutzt das vielfältige Kulturangebot!

Thomas Richter, Redakteur. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Fürs neue Jahr wünsche ich Gelsenkirchen, dass noch mehr Einheimische das so wundervoll vielfältige Kulturangebot in dieser Stadt nutzen. Es gibt ein Sprichwort: „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.“ Soll heißen: Den Tatkräftigen bleibt oft gerade im heimischen Umfeld die Anerkennung für ihr Handeln verwehrt. Deshalb möchte ich allen lokalen Zweiflern laut zurufen: Gehen Sie mal wieder in eine Operette in Ihrem Musiktheater im Revier! Holen Sie sich ein Ticket für den nächsten Kabarettabend in Ihrer Kaue! Genießen Sie das nächste Jazzkonzert in Ihrem Consol-Theater! Versinken Sie doch mal wieder zum Filmgenuss in den Kinosesseln Ihrer Schauburg! Sie werden staunen, liebe Kulturmuffel, wie bunt und abwechslungsreich das Programm Woche für Woche in dieser Stadt ist. Man muss es nur nutzen.

Das tun bereits zahlreiche Auswärtige, das tun auch schon zahlreiche Gelsenkirchener, die den in dieser Stadt schlummernden Kulturschatz längst für sich gehoben haben. Das könnten aber noch viel mehr sein. Drum wünsche ich allen Menschen dieser Stadt für 2020: Werden Sie Goldsucher – und schürfen Sie direkt vor der eigenen Haustür die dicksten Kultur-Nuggets. Sie werden reich belohnt!

Glück auf, Gelsenkirchen!

Annika Matheis, Redakteurin. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ich bin die Neue in dieser Stadt (und in dieser Redaktion) – und freue mich schon sehr darauf, Gelsenkirchen noch intensiver kennen zu lernen. Diese Stadt mit ihren 18 Stadtteilen, dem Norden, der Mitte, dem Osten, dem Süden und dem Westen.

Ganz besonders gespannt bin ich auf den großen Stadtteil-Check, dessen Ergebnisse wir im Februar, veröffentlichen werden. Mit einer für die Redaktion beeindruckenden Resonanz haben sich zahlreiche Gelsenkirchener beteiligt, ihren Stadtteil, ihren eigenen kleinen Mikrokosmos namens Heimat anhand eines Fragebogens bewertet.

Für uns und für Sie, liebe Leser, werden sich daraus sicherlich viele neue, interessante und auch spannende Geschichten ergeben. Vielleicht auch nicht immer nur mit einem positiven Hintergrund, denn wir haben auch gefragt, wo es hapert.

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Gelsenkirchen

Ganz egal, ob nun besonders gut oder besonders schlecht: In so manchem Fall werden wir dann einmal mehr ganz genau hinschauen. Ich freue mich auf die vielen Begegnungen in der königsblauen Stadt. Glück auf, Gelsenkirchen!