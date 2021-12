Gelsenkirchen: Das waren einmal die Pläne für Rotthausen

Gelsenkirchen-Rotthausen. Das Stadtteilarchiv in Gelsenkirchen-Rotthausen hat ein neues Heft herausgegeben. Es beschäftigt sich mit niemals verwirklichten Projekten.

Normalerweise beschäftigen sich Archive damit, das zu sammeln, was einmal war. Das gilt auch für das Stadtteilarchiv Rotthausen, und regelmäßig bringt der Trägerverein ein Heft heraus, in dem er einige der Raritäten, die dort lagern, präsentiert. Das Heft mit der Nummer 9, das der Verein jetzt neu herausgegeben hat, bildet eine kleine Ausnahme: Dort geht es nicht um Dinge, die einmal gewesen sind, sondern um Dinge, die zwar geplant, aber nie ausgeführt wurden.

Ein „Was wäre, wenn“-Szenario also, für das die Autoren der Beiträge tief in Bibliotheken und Archive abtauchten. Dort fanden sich beispielsweise die Pläne für ein „Rathaus Rotthausen“. Bis Mitte der 1920er-Jahre war der heutige Stadtteil von Gelsenkirchen eigenständige Gemeinde im Landkreis Essen, die Eingemeindung nach Gelsenkirchen erfolgte zum 1. Januar 1924. Zehn Jahre zuvor sollte Rotthausen ein eignes Rathaus bekommen, dazu wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben.

Gelsenkirchener Stadtteil sollte einen „Hindenburgbrunnen“ bekommen

Als Bauplatz war ein Gelände an der Moltkestraße und am Kaiserplatz vorgesehen – heute befindet sich dort die Ecke Steeler Straße/Schonnebecker Straße/Robert-Schmidt-Straße. In der Ausschreibung ist genau vorgegeben, was das neue Rathaus leisten sollte: Unter anderem sollte es über einen Sitzungssaal für 60 Gemeindeverordnete verfügen. Am Ende bekamen zwei Entwürfe den Zuschlag: Die der Architekten C. Grod und L. Kaminski aus Essen. Die Pläne zeigen zeittypische Gebäude im wuchtigen, wilhelminischen Stil. Gebaut wurden sie allerdings nie: 1914 brach der erste Weltkrieg aus, nach der Eingemeindung nach Gelsenkirchen brauchte Rotthausen kein eigenes Rathaus mehr.

Ebenfalls nie gebaut wurde ein „Hindenburgbrunnen“: 1917 kam im Gemeinderat der Vorschlag auf, dem Generalfeldmarschall und späteren Reichspräsidenten nach dem Krieg ein Denkmal zu errichten – auch dieser Plan wurde nie umgesetzt. Genauso wenig wie eine „Wohn- und Speiseanstalt für unverheiratete Arbeiter der Bergwerksgesellschaft Dahlbusch oder eine „Bundesstraße OW3a“, eine Nord-Süd-Autobahn, die in den 1920er-Jahren angedacht und nie verwirklicht wurde. Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren geplanten, aber nie verwirklichten Projekten findet sich im neuen Heft.

Mehr Infos zum Stadtteilarchiv finden sich im Internet: www.stadtteilarchiv-rotthausen.de. Das Archiv erreicht man unter 0209 136353.

