Gelsenkirchen. Martinsfest in Corona-Zeiten: In Gelsenkirchen startet die Aktion „GE-teilt“, bei der die Hilfe für Wohnungslose im Mittelpunkt steht.

Wie einst St. Martin seinen Mantel mit einem Schwert der Legende nach teilte, um eine Hälfte einem spärlich bekleideten Bettler zu schenken, so sind auch die Gelsenkirchener Bürger in diesem Jahr eingeladen, zu teilen. Coronabedingt müssen die ursprünglich geplanten Veranstaltungen zu St. Martin um den 11. November herum in diesem Jahr ausfallen. Alternativ möchten sich die katholische Stadtkirche und der Caritasverband Gelsenkirchen mit Sitz in der Altstadt stattdessen durch zwei karitative Aktionen unter dem Motto „GE-teilt“ verstärkt auf die Menschen konzentrieren, die von Wohnungsnot betroffen sind.

Mehr als eine Geldspende

Stadtdechant Markus Pottbäcker, Diplom-Sozialarbeiter Bernd Miny und Pastoralreferent Markus Zingel (v. li) wollen die Kernwerte von St. Martin in den Mittelpunkt stellen. Foto: Maria Eckardt

„Als wir feststellten, dass die Martinsumzüge in diesem Jahr nicht stattfinden können, haben wir uns mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was der ursprüngliche Sinn des Martinsfestes ist“, sagt Propst Markus Pottbäcker, der als Stadtdechant die katholische Kirche in Gelsenkirchen repräsentiert. Das Teilen rückte dabei in den Fokus. „Man muss nicht alles geben, aber einen Teil abzugeben, tut niemandem weh“, so Pottbäcker. Markus Zingel, Pastoralreferent für sozial-karitative Arbeit in St. Urbanus ergänzt: „Die Idee war es, nicht einfach nur eine Geldspende abzugeben, sondern eine direkte Begegnung auf Augenhöhe, eben wie bei St. Martin, zu schaffen.“

Zum einen geht es darum, ein Kleidungsstück mit Menschen in Wohnungsnot zu teilen. „Dies sollte keine Kleidung sein, die nicht mehr gebraucht wird. Normalerweise erhalten die Menschen getragene Sachen aus den Kleiderkammern. So freuen sie sich besonders darüber, wenn sie mal etwas Neues erhalten, wo zum Beispiel noch ein Schild dranhängt. Der Kauf neuer Kleidung hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun“, sagt der Diplom-Sozialarbeiter Bernd Miny, der die Caritas-Wohnungslosenhilfe in Gelsenkirchen leitet.

Von T-Shirts bis Regenjacken: Was gebraucht wird

Wo Spenden möglich sind Die Abgabestellen für Kleidung und Gutscheine sind: das Wilhelm-Sternemann-Haus, Husemannstraße 52 (Tel.: 0209-201402), das Weiße Haus, Hochstraße 80, (Tel.: 0209-349274) des Caritasverbandes Gelsenkirchen und das Horster Regenbogenhaus, Auf dem Schollbruch 47 C (Tel.: 0209 513348). Alle Einrichtungen sind täglich zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet. Rahmenbedingungen und Öffnungszeiten des Spendendepots an der Polsumer Straße 108 in Hassel unter: www.urbanus-buer.de

Unterwäsche beziehungsweise T-Shirts, die als Unterhemd dienen, Sweatshirts, gefütterte Regenjacken und auch Regenschirme benötige man besonders. Bevorzugt wird Kleidung in den Größen M bis XL. Miny weist aber auch daraufhin, dass sich in den einzelnen Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen telefonisch erfragen lässt, was genau gebraucht wird, da sich Bedarf wöchentlich ändern könnte. Die Treffpunkte führen jeweils Listen mit den benötigten Kleidungsstücken und Größen.

Ziel der zweiten Aktion war es, eine besondere Begegnung zu schaffen. Die ursprüngliche Überlegung: Gelsenkirchener laden einen oder zwei Menschen in Wohnungsnot zu einer gemeinsamen Mahlzeit ein, entweder in den eigenen vier Wänden oder in einem Restaurant. Aufgrund der schärferen Corona-Regelungen disponierte man um.

Bürger können Imbissgutscheine spenden

Bereits zu Ostern hatten die Caritas-Wohnungsloseneinrichtungen eine Aktion gestartet, bei der Bürger Restaurant- und Imbissgutscheine an die Wohnungslosenhilfe spendeten. Diese will man nun fortsetzen. „Zwar werden in den Einrichtungen jeden Tag Ein-Teller-Gerichte ausgegeben, aber sie freuen sich auch mal, wenn es etwas anderes gibt“, so Miny. Pottbäcker weist auch noch einmal daraufhin, dass die Selbstbestimmung bei der Wahl der Speise mehr als sonst gegeben sei.

Ziel der Aktionen ist es auch, zeitgleich den Einzelhandel und die Gastronomie in Gelsenkirchen zu unterstützen. Die Idee des gemeinsamen Speisens will man dennoch nicht aus den Augen verlieren und nachholen, sobald dies wieder möglich ist.

Großbrand an der De-la-Chevallerie-Straße: Viele Spenden sind übrig

Markus Zingel weist auf eine weitere Aktion hin. Nach dem Großbrand eines Gebäudekomplexes an der De-la-Chevallerie-Straße erreichte die Gemeinde eine Vielzahl an Kleider- und Sachspenden, die derzeit nicht mehr benötigt werden. Die Brandopfer möchten sich ebenfalls an der St.-Martins-Aktion „GE-teilt“ beteiligen. Sie laden wohnungslose und Menschen in sozialen Schwierigkeiten rund um St. Martin in das Spendendepot an der Polsumer Straße 108 zum Stöbern ein.