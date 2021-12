Gelsenkirchen: Das Gauß lädt zu individuellen Schulführungen

Gelsenkirchen. Das Gauß-Gymnasium in Gelsenkirchen sagt den Tag der offenen Tür ab. Als Alternative können interessierte Familien individuelle Führungen buchen.

Eigentlich hatte auch das Gauß-Gymnasium in Gelsenkirchen Eltern von Viertklässlern und deren Kinder zum Tag der offenen Tür eingeladen, und zwar für den 11. Dezember. Aufgrund der erneut heftigen Entwicklung der Pandemie entfällt dieser Öffnungstag für alle nun jedoch ebenso wie im Vorjahr. Stattdessen bietet das Gymnasium an der Hammerschmidtstraße eine alternative Möglichkeit, wie Eltern einen Eindruck vom Gauß-Gymnasium gewinnen können.

Vier Terminangebote jeweils unter 3G-Regeln

An vier Terminen können interessierte Familien eine individuelle Führung durch die Schule buchen. Den Auftakt macht der Samstag, 11. Dezember, also der eigentliche Tag der offenen Tür, ab 10 Uhr und ab 11 Uhr. Eine Möglichkeit zur Führung besteht zudem am Dienstag, 14. Dezember um 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, am Donnerstag, 16. Dezember um 15:30 Uhr und 16:30 Uhr sowie am Montag, 20. Dezember um 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, kann sich ab sofort über die Homepage dafür anmelden. Die Familien müssen vor Ort 3G nachweisen, mit Personalausweis und Zertifikat beziehungsweise Impfnachweis.

