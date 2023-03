Gelsenkirchen: Das Domgold wird am Ostersonntag vegan

Veganerin, Hobbyköchin, Bueranerin: Sarah Latza bietet am Ostersonntag einen besonderen Brunch im Domgold an.

Gelsenkirchen. Sarah Latza bietet am Ostersonntag einen veganen Brunch im Domgold in Gelsenkirchen-Buer an. Das erwartet an diesem Tag die Gäste.

Osterbrunch: Bei diesem Wort denkt man wahrscheinlich als erstes an bunte Eier, sowieso an Eier in allen erdenklichen Variationen, höchstwahrscheinlich auch an Schinken, Braten und anderen Aufschnitt. Das alles wird es am Ostersonntag im Domgold nicht geben, das wäre auch ein krasser Widerspruch zum Motto des Tages: Zum „Veganen Osterbrunch“ lädt der Gastronomiebetrieb aus Gelsenkirchen-Buer an diesem Tag ein. Sarah Latza ist dann dafür verantwortlich, dass leckere Speisen auf den Tisch kommen, die keine Wünsche offen lassen.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass die gebürtige Bueranerin mit ihrem „Wandermahl“ zu Gast in Gelsenkirchen waren: Damals, auch zu Ostern, verwandelte sie mit ihrer damaligen Partnerin die Oisin Kelly Gallery, den Irish Pub an der Brinkgartenstraße, für einen Tag in ein veganes Restaurant, ein halbes Jahr zuvor hatten sie bereits im Zutz gekocht. Der Name „Wandermahl“ ist dabei Programm und Geschäftsmodell: Statt selbst ein veganes Restaurant zu eröffnen, werden die Küchen bereits bestehender Betriebe für einen Tag übernommen.

Gelsenkirchener Gastronom stellte seinen Betrieb gerne zur Verfügung

Sieht aus wie Lachs, sind aber Möhren: Die Gäste erwartet ein abwechslungsreicher Brunch im Domgold. Foto: Sarah Latza

Sarah Latza ist seit mehr als sieben Jahren Veganerin, sie ist überzeugt: „Vegane Küche kann viel mehr als traurigen Blattsalat. Vegan bedeutet, völlig neue Geschmäcker zu entdecken und dabei neue Lebensmittel, Gewürze, Zubereitungsarten und kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt kennenzulernen.“ Als ambitionierte Hobbyköchin kam sie vor einiger Zeit auf die Idee, ihr Hobby zum (Neben-)Beruf zu machen. Ein eigenes Restaurant zu gründen – diesen Schritt traut sie sich (noch) nicht zu. So entstand die Idee mit dem „Wandermahl“.

Nachdem es Sarah Latza für einige Jahre beruflich nach Bonn verschlagen hat, wo sie ihr Gastmahl im vergangenen Jahr in einigen Restaurants erfolgreich angeboten hat, lebt sie mittlerweile wieder in Buer. „Ich habe Domgold-Inhaber Christoph „Kiki“ Klug gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mir seinen Betrieb zur Verfügung zu stellen – er hat sofort Ja gesagt“, berichtet sie. Da das Domgold sonntags in der Regel erst am Nachmittag öffnet, habe sich ein Brunch angeboten. Der Gastronom geht bei dem Projekt „Wandermahl“ auch nicht leer aus. „Ich bekomme die Einnahmen für das Essen, die Getränke verkauft das gastgebende Restaurant“, erläutert Sarah Latza das Konzept.

Das erwartet die Gäste am Ostersonntag

Die Besucherinnen und Besucher im Domgold (maximal 40 können es sein) erwartet am Ostersonntag ein abwechslungsreiches Speisenangebot – kein Buffet, jeder Gast bekommt eine „Brunchplatte“ an den Tisch, erläutert Sarah Latza. „Die Spanne reicht von süß bis herzhaft“, verspricht die Köchin: Selbstgemachte Aufstriche sind dabei, auch Selbstgebackenes. Einige der Speisen erinnern optisch an tierische Produkte – sind es aber nicht. „Zum Beispiel unsere geräucherten Möhren“, sagt Sarah Latza. In feine Scheiben gehobelt und auf Brot erinnern sie an Räucherlachs.

Als sie ihr veganes Essen im vergangenen Jahr in der Oisin Kenny Gallery angeboten habe, sei die Resonanz sehr gut gewesen, sagt sie. Die Gäste teilen sich nach ihrer Beobachtung in zwei Gruppen auf. „Zur Hälfte sind es Menschen, die ohnehin schon vegan leben und sich freuen, dass es ein entsprechendes Angebot in ihrer Nähe gibt“, so die Hobbyköchin. Während es nämlich beispielsweise in Köln überhaupt kein Problem sei, ein veganes Restaurant zu finden, sei das im Ruhrgebiet noch immer nicht so einfach. „Die andere Hälfte ist einfach neugierig, einmal etwas neues auszuprobieren“, sagt Sarah Latza.

Der Brunch am Ostersonntag, 9. April, beginnt um 11.30 Uhr im Domgold am Sankt-Urbanus-Kirchplatz in Buer. Anmelden kann man sich noch bis zum 6. April per E-Mail unter der Adresse info.wandermahl@gmail.com.­

