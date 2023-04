Gelsenkirchen: Das Currywurstfestival fällt nun doch aus

Eigentlich sollte in Gelsenkirchen-Erle in diesem Frühjahr erstmals ein Currywurstfestival stattfinden, doch daraus wird nun nichts.

Gelsenkirchen. Ein ganz neues Festival sollte in Gelsenkirchen eigentlich schon Ende März stattfinden, wurde dann aber zunächst vertagt und nun ganz abgesagt.

Bittet man das KI-Programm Chat GPT darum, eine Ode an die Currywurst zu schreiben, dichtet diese über die „Königin der deutschen Street-Food-Szene“, die „ob als schnelles Mittagessen oder spätnachts nach einer durchtanzten Nacht, immer eine verlässliche und köstliche Wahl“ sei. Und so machte sich vor einigen Wochen Veranstalter Marlo Zurhausen auf, Gelsenkirchens erstes Currywurstfestival auf dem Marktplatz in Erle ins Leben zu rufen - doch der Grill bleibt kalt.

Wurde das Festival vor einiger Zeit noch wetterbedingt auf den 6. Mai vertagt, ist es nun gänzlich abgesagt - jedenfalls was den Teil mit der Currywurst betrifft. Grund sei die Absage „seitens der Currywursthändler“, wie Zurhausen berichtet. Stattdessen soll am selben Tag in Erle nun ein Frühlingsfest mit Live-Musik sowie Cocktails, Foodtrucks und mehr stattfinden.

