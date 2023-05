Gelsenkirchen: Darum war bei BP viel Rauch zu sehen

Über dem Gelände der BP-Raffnerie in Horst war am Dienstagmorgen viel Rauch zu sehen – das ist der Grund. (Archivbild)

Gelsenkirchen. Starke Rauchentwicklung bei der BP-Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst: Darum war im Norden der Stadt viel Rauch zu sehen.

Viel Rauch am Dienstagmorgen, 23. Mai, bei der BP-Raffinerie in Horst: Aufmerksamen Anwohnern ist es sicherlich aufgefallen, dass es eine starke Rauchentwicklung im Norden Gelsenkirchens gegeben hat. Auf Nachfrage bei der Polizei heißt es, dass auf dem Gelände der Raffinerie ein Lkw in Brand geraten war.

Der Brand selbst konnte von der Werksfeuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anwohner sollten ihre Fenster aus Vorsichtsmaßnahmen noch geschlossen halten.

