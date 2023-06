Gelsenkirchen: Darum suchen Ehrenamtler „Kerstin aus Hassel“

Gelsenkirchen-Beckhausen. Die Ehrenamtler vom Bahnwärterhäuschen in Gelsenkirchen-Beckhausen haben sich mit einem ungewöhnlichen Aufruf an die Öffentlichkeit gewendet.

Das alte Bahnwärterhäuschen an der Horster Straße in Gelsenkirchen-Beckhausen ist längst zu einer kleinen Sehenswürdigkeit im Stadtteil geworden – was vor allem am ehrenamtlichen Engagement einiger Menschen liegt. Jetzt wendet sich Jochen Kappler vom Freundeskreis Bahnwärterhäuschen, mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Öffentlichkeit.

Gelsenkirchener suchen Kerstin aus Hassel

„Wir suchen Kerstin aus Hassel“, fasst es Jochen Kappler kurz zusammen. Besagte Kerstin, von der er nur den Vornamen weiß, hatte vor kurzem das kleine Bergbaurelikt in Beckhausen besucht. Ihr Ansinnen: Sie plant für den 1. Juli eine Radtour mit 25 Teilnehmern, die von Hassel aus zur Zeche Zollverein führen sollte. Einen Zwischenstopp mit Picknick wollte sie mit ihrer Gruppe am Bahnwärterhäuschen einlegen. „Wir hatten soweit schon alles geklärt“, sagt Jochen Kappler, „und wir freuen uns ja immer, wenn unser schönes Gelände für so etwas genutzt wird.“ Kerstin aus Hassel war sehr angetan, man tauschte Kontaktdaten aus und vereinbarte, dass die letzten Details telefonisch geklärt werden sollten.

Indes, so berichtet Kappler zerknirscht: „Wir haben die Telefonnummer nicht gespeichert.“ Jetzt ruft er deswegen auf: „Wenn Kerstin aus Hassel das hier liest: Bitte hinterlasse doch Deine Kontaktdaten bei uns am Bahnwärterhäuschen im Briefkasten“, so Kappler. „Wir melden uns dann gerne zurück.“

