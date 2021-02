Gelsenkirchen: DAK startet Kampagne gegen Komasaufen

Trauriger Trend: „Komasaufen“ wird vor allem bei sehr jungen Menschen immer beliebter. 2018 gab es in Gelsenkirchen mehr Fälle bei den zehn- bis unter 20-Jährigen.

Gelsenkirchen. 20 Prozent mehr Jugendliche unter 16 haben sich in Gelsenkirchen nach neuester Statistik ins Koma getrunken. DAK startet Präventionskampagne.

„Kunst gegen Komasaufen“ – unter diesem Motto startet die DAK-Gesundheit ihre Kampagne „Bunt statt blau“ 2021 zur Alkoholprävention in Gelsenkirchen. Die Krankenkasse sucht ab sofort die besten Plakate gegen das Rauschtrinken. Der Hintergrund: Nach neuester Statistik kamen 2018 bundesweit fast 20.500 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

In NRW gab es 4658 Fälle von Alkoholvergiftungen. Das sind zwar 5,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor, bei den zehn- bis 15-Jährigen sind die Fallzahlen allerdings um 12,3 Prozent auf 638 Fälle gestiegen. In Gelsenkirchen gab es nach neuester Landesstatistik im Jahr 2018 beimKomasaufen eine Zunahme um 4,7 Prozent unter den zehn- bis unter 20-Jährigen. In der Altersgruppe der bis 15-Jährigen gab es sogar 20 Prozent mehr Betroffene.

Social-Media-Teilnehmern winkt ein Instagram-Sonderpreis

Seit dem Start der Aktion im Jahr 2010 haben bundesweit mehr als 110.000 Schüler bunte Plakate gegen das Komasaufen gestaltet, darunter auch viele aus Gelsenkirchen. Schülern, die über die sozialen Netzwerke teilnehmen, winkt ein Instagram-Sonderpreis: Wer ein Bild von seinem Plakat oder ein Video hochlädt, hat die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro.

Mitmachen können Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 30. April. Anschließend werden in allen 16 Bundesländern die besten Siegerplakate ausgezeichnet. Im September wählt eine Bundesjury aus den 16 Landessiegern die Bundessieger. Schirmherrin der Kampagne ist NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP). Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.dak.de/buntstattblau.