Gelsenkirchen: Currywurstfestival verlegt, das ist der Grund

Gelsenkirchen-Erle. Eigentlich sollte am kommenden Samstag in Gelsenkirchen-Erle das erste Currywurstfestival stattfinden. Jetzt wird das Fest auf Mai verschoben.

Es hätte eine Premiere werden sollen am kommenden Wochenende: Das erste Gelsenkirchener Currywurstfestival auf dem Marktplatz in Erle. Am Mittwoch zog Veranstalter Marlo Zurhausen allerdings die Notbremse: Das Festival findet nicht statt, sondern wird auf Samstag, 6. Mai, verschoben. Grund ist die Wettervorhersage.

Die ist nämlich ziemlich windig: Für Samstag ist in Gelsenkirchen stürmisches Wetter angesagt, mit Orkanböen, die in der Spitze eine Geschwindigkeit von mehr als 60 Stundenkilometer erreichen sollen. Zu gefährlich, befindet Marlo Zurhausen und hat sich deshalb entschieden, die Veranstaltung an diesem Tag nicht stattfinden zu lassen. „Für uns steht die Sicherheit der Besucher und Aussteller bei der Veranstaltung ganz oben“, so Zurhausen. Mit schlechtem Wetter habe der Veranstalter bereits an anderer Stelle schlechte Erfahrungen gemacht: „Bereits 2019 mussten wir kurz vor dem Start das Radrennen der City-Nacht von Schaffrath wegen starker Orkanböen absagen. Das wollten wir auf jeden Fall beim Currywurstfestival vermeiden.“

Das ist der neue Termin für die Veranstaltung in Gelsenkirchen-Erle

Immerhin: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ein neuer Termin für das Currywurstfestival ist schon gefunden, es ist Samstag, 6. Mai, 14 bis 22 Uhr. Auf dem Erler Marktplatz wird sich an diesem Tag alles rund um den beliebten Imbiss drehen. Acht Stände werden dann Currywurst in allen Varianten und Variationen anbieten. So gibt es dann neben der klassischen Version mit Schweinefleisch auch Würstchen aus Geflügelfleisch, vegetarische und vegane Würstchen, eine Currywurst mit echten Goldplättchen sowie eine Büffel-Currywurst, dazu eine große Auswahl an verschiedenen Saucen.

Besucherinnen und Besucher sollen von Stand zu Stand gehen und sich durch das Angebot durchprobieren. Damit man das auch schafft, ohne nach dem zweiten Stand schon satt zu sein, wird die Wurst in kleinen Probierportionen angeboten. „Natürlich wird es auch Getränkestände geben“, fügt Zurhausen hinzu: Bier, weitere Kaltgetränke und Cocktails soll es geben.

