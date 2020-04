Gelsenkirchen: Cranger Straße wegen Garagenbrand gesperrt

Die Gelsenkirchener Feuerwehr musste die Cranger Straße zwischen Middelicher und Breite Straße sperren, um das Feuer in einer Garage an der Cranger Straße zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Gelsenkirchen-Erle. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Der Bereich zwischen Middelicher und Breite Straße war vorübergehend nicht befahrbar.

Eine Garage an der Cranger Straße zwischen Middelicher und Breite Straße ist am Samstag gegen 10.30 Uhr in Brand geraten.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten musste allerdings die Cranger Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar

Aus welchen Gründen die Garage in Brand geriet, in der sich diverse Gegenstände und Möbel befanden, ist derzeit noch unklar.