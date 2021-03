Gelsenkirchen: Corona-Schnelltests wohl ab 9. März im Handel

Die Drogeriemarktkette dm hat den Start für den Verkauf von Corona-Schnelltest (Symbolbild) in Gelsenkirchen für den 9. März angekündigt. Die Abgabemengen pro Person werden zunächst begrenzt sein.

Nach Angaben der Drogeriekette dm können Kunden schon sehr bald Schnelltests zur Eigenanwendung von Boson in den Filialen des Unternehmens erhalten. Auch in Gelsenkirchen. Technomed Service, der den Schnelltest von Boson vertreibt, hatte am vergangenen Mittwoch eine Zulassung dafür erhalten.

„Wir rechnen mit einer Verfügbarkeit für unsere Kunden frühestens ab dem 9. März, sofern die Lieferzusagen des Herstellers eingehalten werden können“, so Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing und Beschaffung.

Corona-Schnelltests: Zum Start begrenzte Abgabemengen pro Person

Sobald die nächsten Zulassungen erfolgen, wird dm weitere Schnelltests anbieten. „Wir wollen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Deshalb werden wir zunächst die Abgabemenge pro Person limitieren“, kündigt Bayer des Weiteren an. Sobald weitere Lieferungen erfolgen oder weitere Tests zugelassen werden, entfällt die Begrenzung.



Die bei dm erhältlichen Schnelltests kann jeder zu Hause selbst anwenden. Die Packungsbeilage informiert gut verständlich und ausführlich über die Durchführung. Bei richtiger Anwendung haben die Schnelltests eine hohe Zuverlässigkeit. Sie weisen eine Akut-Infektion mit dem Corona-Virus nach, zeigen also an, ob man zum Test-Zeitpunkt infiziert ist.

