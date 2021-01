Gelsenkirchen: Corona-Lage wird dramatischer

Die Corona-Lage in Alten- und Pflegeheimen in Gelsenkirchen ist angespannt. Zwei Drittel der Todesfälle betreffen Alte und Pflegebedürftige. Luidger Wolterhoff, Leiter des Krisenstabes, berät über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Aktuell sind in den 46 Heimen 147 Bewohner und 69 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Die Zahl der Todesfälle in den Heimen beläuft sich auf 72.

Ein realistischeres und zugleich dramatischeres Bild vom Verlauf der Corona-Pandemie in Gelsenkirchen nach den Feiertagen zeichnen die neuesten Fallzahlen der Stadt. Mittlerweile liegt der Inzidenzwert bei 220,8. Der Krisenstab der Stadt hat daher am Freitag über eine Verschärfung der Maßnahmen beraten.

147 Heimbewohner in Gelsenkirchen und 69 Mitarbeiter mit Corona infiziert

Die Lage in den Gelsenkirchener Alten- und Pflegeheimen ist nach wie vor angespannt. „Aktuell sind in den 46 Heimen 147 Bewohner und 69 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden“, sagte Stadtsprecher Jan-Peter Totzek. Tags zuvor, am Donnerstag, waren es noch 131 Bewohner und 71 Beschäftigte.

Die Zahl der Toten in den hiesigen Alten- und Pflegeheimen beläuft sich aktuell auf 72. Insgesamt sind in Gelsenkirchen 109 Menschen mit oder an Covid-19 verstorben. Damit entfallen zwei Drittel der Toten auf die vulnerable Gruppe der Alten und Pflegebedürftigen.

125 Covid-19-Patienten in Gelsenkirchener Krankenhäusern, 15 an Beatmungsmaschine

Zur Lage in den Krankenhäusern: 125 Covid-19-Patienten befinden sich derzeit in stationärer Behandlung, 20 von ihnen liegen auf Intensivstationen, darunter sind 15 Intensivpatienten, die beatmet werden müssen.

„Wir haben keine Erkenntnisse über einen möglichen neuen Corona-Hotspot oder über eine besonders auffällige Ansteckungskette“, sagte Luidger Wolterhoff, Leiter des Krisenstabes vor der anstehenden Freitagssitzung des Gremiums. Anhand der Zahlen leitet der Dezernent aber ab, dass „wir zunächst stabil auf zu hohem Niveau bleiben werden." Für das Wochenende rechnet Wolterhoff nochmals mit einem Anstieg des Inzidenzwertes, weil Ärzte und Labore nach den Feiertagen wieder verstärkt testeten und Proben analysierten.

Krisenstab erörtert schärfere Regeln: Erweiterte Maskenpflicht, Abstandsregeln, ÖPNV

Die erneute deutliche Überschreitung der 200er-Marke lässt den Krisenstab über weitere, noch schärfere Corona-Schutzmaßnahmen nachdenken. Ergebnisse aus der Sitzung am Freitag wurden allerdings nicht bekannt. Stadtsprecher Jan-Peter Totzek, rechnet „am Montag mit validen Ergebnissen“.

Im Abstimmungsprozess um verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen prüft jetzt erst einmal die Stadt, ob sie weitergehende Regelungen als die bisher geltenden für sinnvoll erachtet. „Wenn das der Fall ist, muss sich die Kommune mit dem Land dazu abstimmen, sprich, das Land muss den Maßnahmen seine Zustimmung geben", so Wolterhoff. Als Beispiel nannte er die Erweiterung der Maskenpflicht. Denkbar wäre eine Ausweitung der Zonen über die Innenstädte hinaus.

Gelsenkirchen will sich bei den Maßnahmen mit Nachbarkommunen abstimmen

Eine mögliche Maßnahme könnten auch verschärfte Abstandsregeln im öffentlichen Raum und im öffentlichen Personennahverkehr sein. Also etwa weniger benutzbare Plätze für Fahrtgäste, mehr Abstand voneinander. Letzteres bedarf einer engen Abstimmung mit den Nachbarkommunen wie Bottrop, Gladbeck, Essen, Recklinghausen und Bochum. Denn die Maßnahmen dürfen nicht an der Stadtgrenze enden, nur weil die Nachbarkommune eine geringere Inzidenz aufweist - das wäre kontraproduktiv in den Augen der Gelsenkirchener Stadtverwaltung. Beispielsweise meldet Bochum aktuell eine Inzidenz unter 100.

Kein Thema ist dem Vernehmen nach eine Begrenzung des Bewegungsradius der Bürger in ihrer Freizeit auf 15 Kilometer. Augenscheinlich zählt die Verwaltung die Menschen hier nicht zu der Klientel, die beliebte Schneegebiete wie Winterberg in großer Zahl ansteuert.

Neuer Corona-Schutzverordnung in NRW fehlt die 15-Kilometer-Regel

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 soll nach dem Bund-Länder-Beschluss vom Dienstag der Bewegungsradius der Bürger eingeschränkt werden: Reisen und Fahrten im Freizeitzusammenhang über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort hinaus würden dann nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums untersagt.

In der neuesten Corona-Schutzverordnung, die am Montag, 11. Januar, in Kraft tritt, fehlt die 15-Kilometer-Regel.

