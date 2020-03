Gelsenkirchen: Corona-Hotline der IHK stark nachgefragt

Die Corona-Hotline der IHK Nord Westfalen ist stark gefragt. Rund 800 Anrufe gingen an einem Tag ein, auch aus Gelsenkirchen.

Die Corona-Hotline der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord-Westfalen ist stark gefragt. Allein am vergangenen Freitag, 27. März 2020, haben rund 800 Unternehmerinnen und Unternehmer die Finanzierungshotline angerufen, auch aus Gelsenkirchen.

Bislang mehr als 2400 Anrufe erhalten

Am Freitag, an dem das Antragsformular des NRW-Wirtschaftsministeriums erstmals online verfügbar, aber nicht immer erreichbar war, gingen bei der IHK die bislang meisten Anrufe ein: rund 800 Anrufer ließen sich beraten. Insgesamt weist die Statistik der Hotline, die wochentags mit bis zu 20 Mitarbeitern besetzt ist, inzwischen mehr als 2400 Anrufe aus. Die Gesprächsdauer insgesamt liegt bei 104 Stunden, allein am Freitag waren es 23 Stunden.

Hotline ist auch am Sonntag besetzt

Die IHK-Finanzierungshotline 0251 707 111 war am Samstag (28. März) von 9 bis 16 Uhr geschaltet, am Sonntag (29. März) ist sie von 10 bis 15 Uhr besetzt. In der kommenden Woche sind die Finanzierungsexperten der IHK wie schon gewohnt wieder montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15.30 Uhr zu erreichen. Info: www.ihk-nordwestfalen.de/coronavirus

