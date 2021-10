Gelsenkirchen: Corona-Chronik vom 16. Juli bis 1. September

Gelsenkirchen. Wir haben die Corona-Nachrichten aus Gelsenkirchen gesammelt. Der Zeitraum: 16. Juli bis 1. September. Die Einträge stammen aus unserem Newsblog.

Wir haben Corona-Nachrichten aus Gelsenkirchen gesammelt. Der Zeitraum: 1. Juni bis 15. Juli. Die Einträge stammen aus unserem Newsblog.

Update, 1. September

An dieser Stelle veröffentlichen wir die aktuellen Zahlen und in Klammern die Zahlen des Vortags.

Bisher infiziert: 16.762 (16.642)

Todesfälle: 418 (418)

Aktuell infiziert: 740 (640)

Inzidenz: 159 (148,2)

Erstimpfungen: 178.434

Vollständige Impfungen: 163.059

Auslastung der Intensivkapazitäten durch Covid-19-Fälle: 2,2 %

Quellen: Stadt Gelsenkirchen /

Robert-Koch-Institut.

Stand: 1. September, 0.00 Uhr

Update, 31. August

Die Coronazahlen in Gelsenkirchen steigen weiter an. Die Inzidenz liegt am Dienstag bei 148,2 (Vortag: 136,6). Die Zahl der aktuell Infizierten gab die Stadt mit 640 an, damit haben sich im Laufe der Pandemie insgesamt 16.642 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Sechs Menschen liegen zurzeit mit einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus, einer davon wird auf der Intensivstation behandelt, allerdings nicht beatmet. Die Zahl der Todesfälle hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert und liegt weiterhin bei 418.

Update, 28. August

An dieser Stelle veröffentlichen wir die aktuellen Zahlen und in Klammern die Zahlen des Vortags.

Bisher infiziert: 16.562 (16.497)

Todesfälle: 418 (418)

Aktuell infiziert: 640 (580)

Inzidenz: 138,9 (140,1)

Erstimpfungen: 176.409

Vollständige Impfungen: 161.515

Auslastung der Intensivkapazitäten durch Covid-19-Fälle: 1 %

Update, 27. August

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert steigt in Gelsenkirchen – so wie nahezu überall in NRW – seit Wochen wieder rasant an. Während die Sieben-Tage-Inzidenz vor rund einem Monat noch bei 7,7 lag, meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag 140,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Das Landeszentrum für Gesundheit in NRW weist die Zahl der aktiv Infizierten in Gelsenkirchen mit 580 aus. Damit steigt die Summe der bisher bestätigten Corona-Fälle in der Emscherstadt auf 16.497. In 418 Todesfällen seit Ausbruch der Pandemie spielte Covid-19 eine entscheidende Rolle oder war gar der Grund für den Tod der Erkrankten.

Vergleichsweise langsam nur steigt indes die Zahl der Geimpften in Gelsenkirchen. 176.409 Erstimpfungen und 161.515 vollständige Impfungen meldet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe am Freitag. Zuletzt wurden rund 600 bis 800 Zweitimpfungen pro Tag registriert. Von der angestrebten Immunität rund 90 Prozent der über 260.000 Bürger ist Gelsenkirchen daher noch weit entfernt.

Dennoch werden derzeit vergleichsweise nur wenig Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in Gelsenkirchener Krankenhäusern behandelt. Sechs Patienten sind es laut Intensivregister des RKI, davon keiner auf der Intensivstation.

Update, 26. August

Die Inzidenz und die Zahl der Infektionen ist im Vergleich zu den Vortagen weiter angestiegen. Der Sieben-Tage-Wert liegt am heutigen Donnerstag bei 141, das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldet 520 aktive Infektionen. Die Stadt vermeldet einen weiteren Todesfall – die Zahl der Corona-Toten liegt nunmehr bei 418. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.412 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener mit dem Coronavirus infiziert.

Aktuell befinden sich sieben Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem der Krankenhäuser dieser Stadt. Davon muss aber keiner auf einer Intensivstation behandelt werden, die Auslastung der Intensivkapazitäten beträgt somit null Prozent.

Als vollständig geimpft gelten laut der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 160.866 Menschen. Der Wert ist vom Vortag, Mittwoch, 25. August.

Update, 25. August

Erneut hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Gelsenkirchen am Dienstag einen großen Sprung nach oben gemacht. Von 117,1 auf 130,9 stieg der Wert binnen einem Tag, dahinter stehen 89 neu als infiziert gemeldet Gelsenkirchener. Denkbar ist natürlich, dass der starke Anstieg auch immer noch durch Nachmeldungen vom Wochenende angetrieben ist.

Die meisten Corona-Infizierten in Gelsenkirchen sind im Alter zwischen 15 und 59 Jahren, wobei die jüngeren (15 bis 34) mittlerweile fast gleichauf sind mit den „Best Agern“. Unverändert geblieben ist die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen mit insgesamt 417 Menschen. In den Krankenhäusern werden weiterhin lediglich sieben Covid-19-Patienten auf regulären Stationen versorgt. Die Situation in den Krankenhäusern ist nach den neuen Regeln ein wichtiger Maßstab für Pandemie-Maßnahmen.

Update, 24. August

Heute vor einem Jahr lag die Corona-Inzidenz in Gelsenkirchen bei 15,3, für den 24. August 2021 meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 117,1. Den gravierenden Unterschied machen allerdings die 159.194 Gelsenkirchener, die bereits vollständig geimpft sind und damit mit wenigen Ausnahmen vor schweren Krankheitsverläufen geschützt sind.

Für Aktivitäten in öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt dennoch auch jetzt: nicht ohne Maske, selbst für geimpfte und getestete Menschen. Die Zahl der Bürgertests steigt ebenfalls wieder angesichts des beschränkten Zugangs zu Kino, Frisör, Museen und Restaurants. Samstag waren es 4606. 5680 nutzten das derzeit noch kostenfreie Angebot am Montag. Zu Spitzenzeiten im Mai, nach dem Frühjahrslockdown, waren es an Samstagen mehr als 10.000 Bürgertests.

In Gelsenkirchener Krankenhäusern werden aktuell sieben Menschen mit einer Covid-19-Infektion behandelt, alle auf einer regulären Station. Die Zahl Covid-Patienten in Kliniken auch auf Normalstationen soll künftig bei der Bemessung der Infektionslage eine wichtige Rolle spielen.

Update, 23. August

Die Corona-Inzidenz in Gelsenkirchen liegt weiterhin über 100: Am Montag meldeten Stadt und RKI einen Inzidenzwert von 101,7. Allerdings sind die Montagszahlen erfahrungsgemäß nie sehr aussagekräftig. 340 aktive Infektionen gebe es in Gelsenkirchen, teilte die Stadt mit, damit haben sich im Lauf der Pandemie insgesamt 16.168 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 417.

Allerdings ist die Lage in den Krankenhäusern zurzeit entspannt: Aktuell werden sieben an Covid-19 erkrankte Menschen stationär behandelt, davon aber niemand auf der Intensivstation.

Update, 21. August

Gelsenkirchens Corona-Inzidenz liegt erstmals seit Mai wieder über 100: Das Robert-Koch-Institut und die Stadt Gelsenkirchen melden für den heutigen Samstag einen Sieben-Tage-Wert von 102,4.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.169 Menschen bestätigt mit Covid-19 infiziert – das sind 50 Neumeldungen mehr als am Freitag. Aktuell sind 370 Gelsenkirchener erkrankt. 417 Personen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Derzeit werden neun Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, eine Person muss intensivmedizinisch betreut und beatmet werden. Die Intensivkapazitäten sind damit zu 1,1 Prozent ausgelastet.

Die Zahl der vollständigen Impfungen liegt laut Kassenärztlicher Vereinigung wie schon am Vortag bei 155.862, was einer Impfquote von rund 60 Prozent in Bezug auf die Gesamtbevölkerungszahl entspricht.

Update, 20. August

Im Vergleich zum gestrigen Donnerstag sind die Corona-Zahlen in Gelsenkirchen wiederholt sprunghaft angestiegen: Die Zahl der aktuell Infizierten liegt nun bei 330, der Sieben-Tage-Wert ist auf 95,5 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 16.119Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle ist auf 417 gestiegen.

Zu den Impfzahlen gibt es auch heute keine aktuellen Werte, sondern nur die mittlerweile sicherlich überholten Zahlen vom 16. August: 155.862 Gelsenkirchener gelten laut Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen Lippe als vollständig geimpft, damit kommt Gelsenkirchen auf eine Impfquote von rund 60 Prozent im Bezug auf die Gesamtbevölkerungszahl.

Derzeit werden neun Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem der Gelsenkirchener Krankenhäuser behandelt. Die Auslastung der Intensivkapazitäten beträgt 1 Prozent: Einer der neun Patienten muss beatmet werden.

Dass die Zahlen aktuell stark ansteigen, ist in vielen Städten und Regionen von NRW zu beobachten. Den Anstieg in Gelsenkirchen bewertet Stadtsprecher Martin Schulmann als „nicht außergewöhnlich“ – schließlich mache die Delta-Variante des Coronavirus fast den Hauptteil der Infektionen aus und die ist bekanntermaßen „extrem ansteckend“, so Schulmann weiter.

Ein Teil der Infektionen sei auch auf Urlaubsrückkehrer zurückzuführen, berichtet der Stadtsprecher, aber nicht in der Hauptsache. Cluster, einzelne Ausbrüche oder Super-Spreading-Events habe es nicht gegeben. Allerdings: Überwiegend junge Menschen würden sich in Gelsenkirchen jetzt mit dem Virus infizieren – „weil die zu großen Teilen nicht geimpft sind“, so Schulmann. [Lesen Siehier die Corona-Lage nach Altersklassen in Gelsenkirchen].

Update, 19. August

Einen weiteren Sprung nach oben gemacht hat die Corona-Inzidenz. Der Sieben-Tage-Wert hat die Marke von 74,3 erreicht. Auch die Zahl der Infizierten kletterte spürbar, sie liegt aktuell bei 260. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 16.030 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 416.

155.862 Menschen haben laut Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen Lippe eine vollständige Impfung bekommen, der Wert stammt allerdings vom 16. August, ein Update steht noch aus. Damit kommt Gelsenkirchen auf eine Impfquote von rund 60 Prozent im Bezug auf die Gesamtbevölkerungszahl. Für Herdenimmunität werden 85 Prozent benötigt. 171.111 Menschen sind hier mit einem Vakzin erstversorgt.

Die Lage in den hiesigen Krankenhäusern: Fünf Corona-Erkrankte werden auf einer regulären Station behandelt, zwei Menschen liegen auf einer Intensivstation. Von diesen beiden Patienten muss einer künstlich beatmet werden. Die Auslastung der Intensivkapazitäten durch COVID-19-Fälle beträgt damit 2,1 Prozent.

Mit Blick auf die neuen Corona-Regeln steigt auch die Zahl der Corona-Tests langsam wieder an. Am 17. August verzeichnet die Stadt 3947 Testungen, eine Woche zuvor waren es 2142. Die Höchstzahl an Tests wurde am 18. Mai dieses Jahres mit 10.869 registriert.

Update, 18. August

Die Corona-Inzidenz in Gelsenkirchen ist am Mittwoch weiter gestiegen: Stadt und Robert-Koch-Institut (RKI) meldeten einen Sieben-Tage-Wert von 68,6. Die Zahl der aktuell mit dem Virus infizierten Menschen gibt die Stadt mit 230 an.

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 15.986 Menschen in Gelsenkirchen mit dem Corona-Virus angesteckt. Die Stadt meldete einen neuen Todesfall, damit sind 416 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Insgesamt sechs Menschen werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Update, 17. August

Zum großen Teil unveränderte Corona-Kennzahlen melden Robert-Koch-Institut (RKI) und Stadt Gelsenkirchen am heutigen Dienstag: Der Sieben-Tage-Wert liegt wie schon am Vortag bei 56,6, akut erkrankt sind nach wie vor 210 Personen.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle hat sich gegenüber Montag jedoch um 47 auf 15.936 erhöht. 415 Gelsenkirchener sind seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben. Diese Zahl blieb unverändert.

Die Intensivstationen der Krankenhäuser in der Stadt sind nach wie vor zu einem Prozent mit Covid-19-Patienten ausgelastet.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen-Lippe haben aktuell 171.111 Gelsenkirchener eine Erstimpfung erhalten, 155.862 Personen sind vollständig geimpft.

Update, 15. August

Für den heutigen Sonntag melden das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) folgende Corona-Zahlen für Gelsenkirchen:

Aktuell sind 210 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener mit dem Coronavirus infiziert. Der Sieben-Tage-Wert liegt laut RKI bei 56,6. Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie 15.889 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Toten liegt bei 415.

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe sind 153.184 Gelsenkirchener vollständig geimpft, 169.760 Menschen haben bereits ihre erst Impfung erhalten.

Die Zahl der an Covid 19-Erkrankten, die aktuell in einem der Gelsenkirchener Krankenhäuser behandelt werden müssen, liegt bei sieben. Sechs der Patienten befinden sich auf einer regulären Station, ein Patient wird intensivmedizinisch behandelt und muss beatmet werden.

Seit dem gestrigen Samstag gilt in der Stadt die Inzidenzstufe 2. Nun dürfen sich beispielsweise nur noch drei Haushalte oder zehn getestete Personen treffen, Geimpfte sind ausgenommen. Bei Konzerten oder im Theater sind nunmehr nur noch 500 statt 1000 Menschen erlaubt. Einen Überblick über die Regeln der zweiten Stufe finden Sie hier.

Update, 12. August

Die Corona-Kennzahlen für Gelsenkirchen im Überblick:

Todesfälle: 415

Inzidenz: 50,1

Fälle insgesamt: 15.832

Aktive Infektionen: 200

Erstimpfungen: 169.050

Vollständige Impfungen: 151.648

Auslastung der Intensivkapazitäten in Gelsenkirchen durch COVID-19-Fälle: 1 %

Update, 11. August

Die Inzidenzkurve steigt weiter an. Der Sieben-Tage-Wert liegt nunmehr bei 52. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass ab Samstag in Gelsenkirchen Inzidenzstufe II gilt und weitere Einschränkungen in Kraft treten.

Unter anderem sind dann Treffen nur noch mit drei Haushalten oder zehn getesteten Personen erlaubt, Geschäfte müssen die Kundenzahl reduzieren (eine Person auf zehn Quadratmeter).

Parallel zur Inzidenz ist auch die Zahl der aktiven Infektionen angewachsen - sie liegt jetzt bei 180. Dazu kommen nach wie vor bislang 414 Todesfälle. 15.808 Menschen in Gelsenkirchen haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt.

150.752 Menschen in Gelsenkirchen haben mittlerweile einen vollständigen Impfschutz erhalten, das sind rund 58 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bei 85 Prozent geht man von Herdenimmunität aus.

Sieben Menschen befinden sich wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus, sechs werden regulär stationär behandelt, ein Patient wird künstlich beatmet auf einer Intensivstation.

Update, 10. August

Wie erwartet haben die Corona-Fallzahlen nach dem Wochenende einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. In Gelsenkirchener kletterte der Inzidenzwert auf 49,3. Auch die Zahl der aktiven Infektionen haben einen spürbaren Sprung nach oben gemacht, der Wert liegt jetzt bei 170.

Bleibt der Trend so, so würde Gelsenkirchen am Samstag, 14. August, in die nächsthöhere Inzidenzstufe II fallen.

Folgen: Bei Inzidenzstufe II dürfen wir uns nur noch mit drei Haushalten oder zehn getesteten Personen treffen. Geimpfte Personen ausgenommen. Zu Veranstaltungen wie Konzerten oder Theater in Innenräumen dürften nur noch 500 statt 1000 Besucher kommen.

Partys wären komplett gestrichen – und auch Privatfeiern wie Hochzeiten oder Taufen fallen kleiner aus (innen 100, außen 50 mit Test). Geschäfte müssten ihre Kundenzahl wieder begrenzen (Reduzierung der Kundenbegrenzung auf eine Person pro 10 Quadratmeter). Das Gleiche gilt in Saunen und Bädern – dort müssen wir dann auch wieder einen Test vorlegen.

Schärfere Regeln treten in Kraft, wenn die Inzidenz 10, 35 oder 50 an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten ist. Die verschärften Regeln gelten dann ab dem übernächsten Tag.

Lockerungen treten in Kraft, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten oder zumindest nicht überschritten ist. Die gelockerten Regeln gelten dann ab dem übernächsten Tag.

Seit Pandemie-Beginn haben sich damit 15.787 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt, also etwa sechs Prozent der Stadtbevölkerung. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist bei 414 geblieben.

Die Impfzahlen wurden von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe noch nicht aktualisiert. Es gilt: 50.226 Menschenhaben einen vollständigen Impfschutz erhalten. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von rund 58 Prozent. 168.601 Menschen haben eine erste Impfung erhalten. Herdenimmunität gilt ab 85 Prozent.

Unverändert ist demnach auch die Situation in den hiesigen Krankenhäuser. Fünf Corona-Patienten werden auf einer regulären Station behandelt, ein Patient wird auf einer Intensivstation beatmet.

Update, 9. August

Kaum verändert zeigt sich das Corona-Lagebild nach dem Wochenende. Der Inzidenzwert stagniert bei 40,1, die Zahl der aktiven Infektionen ist von 150 auf jetzt 140 gesunken. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bleibt bei 414. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich damit 15.740 Menschen mit dem Virus angesteckt. Auch diese Zahl hat sich über das Wochenende nicht verändert.

Weil es bei der Meldung von Corona-Fällen an das Robert-Koch-Institut und an das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen oftmals zu Verzögerungen kommt, ist damit zu rechnen, dass die tatsächlichen Zahlen von den genannten Werten abweichen.

Zur Impfstatistik: 150.226 Menschen haben einen vollständigen Impfschutz erhalten. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von rund 58 Prozent. 168.601 Menschen haben eine erste Impfung erhalten. Herdenimmunität gilt ab 85 Prozent.

Sechs Menschen werden wegen Corona im Krankenhaus behandelt - das sind vier mehr als noch am Wochenende gemeldet. Fünf Patienten liegen auf einer regulären Station, ein anderer muss auf einer Intensivstation beatmet werden.

Update, 8. August

Der Inzidenzwert bleibt aktuell auf dem Wert von 40,1. Dabei ist zu berücksichtigen, dass über Wochenenden die Fallzahlen oftmals verzögert gemeldet werden und daher das Infektionsgeschehen nicht genau abbilden.

Aktuell leiden 150 Menschen in Gelsenkirchen unter einer aktiven Covid-19-Infektion. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung sind nicht hinzugekommen, die Zahl der Opfer liegt bislang bei 414. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie hier 15.740 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern wegen Corona behandelt werden, ist ebenso unverändert. Es handelt sich um zwei Patienten. Allerdings befinden sie sich nicht mehr wie zum Auftakt des Wochenendes gemeldet auf einer regulären Station. Ein Patient liegt nunmehr auf einer Intensivstation und muss beatmet werden.

Update, 7. August

Die Inzidenz in Gelsenkirchen hat ganz leicht nachgegeben. Am Freitag lag sie noch bei 40,8, am heutigen Samstag liegt der Wert bei 40,1. Die Zahl der aktiven Infektionen ist im Vergleich dazu deutlicher gestiegen. Sie liegt jetzt bei 150. Damit haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie 15.740 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt bei 414 und hat sich nicht verändert.

146.836 Menschen sind in Gelsenkirchen vollständiggeimpft, 167.609 Bürger haben ihre erste Impfung erhalten. In den Gelsenkirchener Krankenhäusern werden zwei Menschen auf einer regulären Station wegen einer Corona-Infektion behandelt.

Die beiden am stärksten von Corona betroffenen Altersgruppen in Gelsenkirchen sind die 15- bis 34- Jährigen sowie die 35- bis 59-Jährigen.

Deutschlandweit am stärksten betroffen ist laut Robert-Koch-Institut die Gruppe der 20- bis 24-Jährigen - sie sind am aktivsten und haben eine große Mobilität - womit das Infektionsrisiko steigt.

Für Gelsenkirchen gelten seit vergangenen Donnerstag die Regeln der Inzidenzstufe I. Was das bedeutet, lesen Sie hier.

Und so sehen die Planungen der Stadt hinsichtlich des Impfzentrums und der sich anbahnenden Inzidenzstufe II aus.

Update, 6. August

Die Inzidenz in Gelsenkirchen steigt weiter: Am Freitag liegt der Wert bei 40,8 (Vortag: 36,6). Die Stadt gibt die Zahl der aktuell infizierten Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener mit 140 an, insgesamt haben sich im Lauf der Pandemie 15.721 Menschen in der Stadt mit dem Virus angesteckt.

Es gab keine neuen Todesfälle, die Zahl liegt weiter bei 414. Zwei Menschen werden derzeit wegen Covid im Krankenhaus behandelt, niemand aber auf der Intensivstation.

Seit Donnerstag gilt in Gelsenkirchen wieder die Inzidenzstufe eins. Was das für Auswirkungen im Alltag hat, lesen Sie hier.

Update, 5. August

Der Sieben-Tage-Wert ist laut Zahlen des Robert-Koch-Institutes weiter gestiegen und liegt am Donnerstag bei 36,6. Als aktiv infiziert gelten 130 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener. Die Zahl der Todesfälle ist nicht angestiegen, sie liegt konstant bei 414.

Aktuell werden zwei Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in einem der Gelsenkirchener Krankenhäuser behandelt. Die Auslastung der Intensivkapazitäten liegt bei null Prozent.

Wo die Inzidenz derzeit besonders hoch, welcher Kreis oder welche Stadt in NRW betroffen sind, können Sie hier nachlesen.

Update, 4. August

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen ist im Vergleich zum Vortag weiter gestiegen, sie liegt nun bei 100. Somit hat sich auch der Sieben-Tage-Wert verändert , das Robert-Koch-Institut gibt ihn an diesem Mittwochmorgen mit 30 an.

Die Zahl der Fälle insgesamt liegt bei 15.669, die Zahl der Todesfälle bleibt konstant bei 414.

Am morgigen Donnerstag, 5. August, gibt es eine weitere Sonderimpfaktion für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren im Impfzentrum der Stadt. Nachdem dieses Angebot in der vergangenen Woche bereits stark nachgefragt worden ist, gibt es in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr entsprechende Impftermine in der Emscher-Lippe-Halle. Dafür wurden die Kapazitäten noch einmal verstärkt, eine weitere Kinderärztin ist an diesem Tag im Einsatz.

Eine Voranmeldung oder Buchung ist nicht notwendig. Wegen des ausführlichen Beratungsgespräches sollte allerdings etwas Zeit eingeplant werden. Der Erlass sieht vor, das alle sorgeberechtigten Personen das Kind begleiten und der Impfung zustimmen.

Update, 3. August

In Gelsenkirchen steigen die Infektionszahlen. Gemeldet werden aktuell 90 aktive Corona-Infektionen. Die Inzidenz steigt damit auf 29,3 und die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie bestätigten Covid-19-Fälle in Gelsenkirchen auf nunmehr 15.656. Verstorben sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bislang 414 Menschen in Gelsenkirchen.

Zu den Impfungen: Bislang verfügen 143.936 Menschen in Gelsenkirchen über einen vollständigen Impfschutz, das sind rund 55 Prozent der hiesigen Bevölkerung. 166.869 Menschen haben ihre Erstimpfung erhalten. 85 Prozent sind nötig für Herdenimmunität. Die Bundesländer haben beschlossen, auch 12- bis 17-Jährigen ein Impfangebot in den Zentren zu machen.

Nach wie vor befindet sich ein Patient wegen einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Ende Juli lag die Zahl der Corona-Tests bei 2586, aktuelle Werte sind nicht eingestellt. Zu Spitzenzeiten, am 18. Mai, waren es noch fast 11.000. Aufgrund einer Störung in der Datenquelle beim RKI werden momentan nicht alle Statistiken angezeigt.

Update, 2. August

Auch an diesem Wochenende hat die Stadt keine aktuellen Zahlen ans Robert-Koch-Institut gemeldet. Die Inzidenz wird weiterhin mit 22 angegeben, die Zahl der aktiven Infektionen wurde auf 70 runtergerechnet, die Gesamt-Infiziertenzahl ist unverändert bei 15.632 angegeben.

Weiterhin wird in Gelsenkirchener Kliniken nur ein Patient mit Covid-19 behandelt, und zwar auf einer normalen Station. Ab heute muss sich testen lassen, wer aus dem Urlaub im Ausland zurückkehrt. Wer an den Grenzen ohne Test oder vollständigem Impfstatus erwischt wird, wird dem Gesundheitsamt gemeldet.

Update, 1. August

Die Inzidenz in Gelsenkirchen verweilt beim Wert vom Vortag und liegt weiter bei 22. Die Zahl der aktiven Infektionen wird weiterhin mit 80 angegeben. 15.632 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt, 414 starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Aber: An Wochenenden kann zu Verzögerung bei den aktualisierten Zahlen kommen.

Die Impfzahlen weisen noch den Stand von Samstag aus, demnach haben 141.869 Menschen einen vollständigen Impfschutz erhalten. Das entspricht einer Quote von etwa 54 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Update, 31. Juli

Das Infektionsgeschehen nimmt weiter zu. Der Inzidenzwert macht einen Sprung von vormals 16,6 auf nunmehr 22. Auch die Zahl der aktiven Infektionen gehen spürbar nach oben, und zwar von 60 auf aktuell 80. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 15.632 Menschen in Gelsenkirchen mit dem Corona-Virus angesteckt. 414 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Ein Patient wird derzeit stationär im Krankenhaus mit einer Covid-19-Infektion behandelt.

Mit Stand von Freitag, 30. Juli, haben 141.869 Menschen einen vollständigen Impfschutz erhalten, das sind rund 54 Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt. Neuere Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe standen nicht zur Verfügung. 166.360 Menschen haben in Gelsenkirchen ihre Erstimpfung erhalten.

Die Zahl der gemeldeten Antigen-Schnelltests lag bei der Zuletzt verfügbaren Zahl von Donnerstag, 29. Juli, bei 1839, einen Monat zuvor, am 29. Juni, lag der Wert noch bei 3656. Am 18. Mai dieses Jahres wurden bislang die meisten Tests durchgeführt: 10.869. Die Entwicklung ist der sinkenden Inzidenz und den damit verbundenen Lockerungen geschuldet gewesen.

Update, 30. Juli

Das Robert-Koch-Institut hatte am heutigen Freitag eine technische Störung gemeldet – die aktuellen Infektionszahlen für die Stadt kommen mit Verspätung nun doch noch am Nachmittag.

Die Zahl der aktiven Infektionen hat sich im Vergleich zum Vortag nicht erhöht und liegt weiterhin bei 60. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich auf 16,6, die Zahl der Todesfälle weiterhin bei 414.

Insgesamt verzeichnet das RKI 15.612 betroffene Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener.

Die Stadt meldet eine Person, die derzeit wegen einer Covid 19-Erkrankung in einem Gelsenkirchener Krankenhaus liegt.

Update, 29. Juli

Inzwischen ist die Zahl der aktiven Infektionen, die dem Gelsenkirchener Gesundheitsamt bekannt sind, auf 60 angestiegen.

Die Zahl der Todesfälle liegt bei 414 und die Inzidenz bei 15.

15.628 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener waren bisher von einer Coronainfektion betroffen.

In den Krankenhäusern der Stadt werden aber nur zwei Personen wegen Covid 19 auf einer regulären Station behandelt.

Update, 28. Juli

50 aktive Infektionen meldet das Gesundheitsamt Gelsenkirchen am Mittwoch. Das sind zehn mehr als tags zuvor.

414 Todesfälle in Verbindung mit Corona hat es gegeben.

Die Inzidenz liegt bei 12,3.

15.590 Fälle gab es bisher insgesamt.

Derweil geht die Diskussion um unterschiedliche Rechte für Geimpfte und Genesene auf der einen und Getestete auf der anderen Seite weiter. Auch der Leiter des Gelsenkirchener Impfzentrums hat dazu eine klare Meinung. Lesen Sie hier mehr dazu.

Update, 26. Juli

An dieser Stelle veröffentlichen wir die aktuelle Zahlen und in Klammern die Zahlen des Vortags.

Bisher infiziert: 15.580 (15.574) Todesfälle: 414 (414)Aktuell infiziert: 40 (40)Inzidenz: 10,4 (8,9)

Update, 25. Juli

An dieser Stelle veröffentlichen wir die aktuelle Zahlen und in Klammern die Zahlen des Vortags.

Bisher infiziert: 15.574 (15.562) Todesfälle: 414 (414)Aktuell infiziert: 40 (30)Inzidenz: 8,9 (9,2)

Update, 23. Juli

Ab einem stabilen Inzidenzwert von zehn gelten wieder etwas schärfere Coronaschutzmaßnahmen als zuletzt. Ein Überblick:

Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt für Angehörige aus fünf Haushalten; außerdem für 100 Personen mit Test aus beliebigen Haushalten.

Gruppenangebote innen 30, außen 50 junge Menschen ohne Altersbegrenzung ohne Test. Ferienangebote und Ferienreisen mit Test.

Veranstaltungen außen und innen, Theater, Oper, Kinos mit bis zu 1000 Personen (Sitzplan) und Test, Sitzordnung nach Schachbrettmuster.

nicht-berufsmäßiger Probenbetrieb innen mit 30 bzw. 50 Personen, mit Test, mit Gesang / Blasinstrumenten.

Außen und innen Kontaktsport mit bis zu 100 Personen mit Test.

Clubs und Diskotheken mit Außenbereichen bis zu 250 Personen mit Test.

Private Veranstaltungen: außen bis zu 250 Gäste ohne Test, innen bis zu 100 Gäste mit Test.

An dieser Stelle veröffentlichen wir die aktuelle Zahlen und in Klammern die Zahlen des Vortags.

Partys: Bis zu 100 Personen im Freien und 50 in Innenräumen ohne Abstand und Maske aber mit Test und Rückverfolgbarkeit.

Bisher infiziert: 15.569 (15.562) Todesfälle: 414 (414)Aktuell infiziert: 40 (40)Inzidenz: 9,2 (7,3)

Update, 22. Juli

An dieser Stelle veröffentlichen wir die aktuelle Zahlen und in Klammern die Zahlen des Vortags.

Bisher infiziert: 15.562 (15.556) Todesfälle: 414 (414)Aktuell infiziert: 40 (30)Inzidenz: 7,3 (7,7)

Update, 21. Juli

Nahezu jede zweite Gelsenkirchenerin und Gelsenkirchener ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Von rund 130.000 vollständig geimpften Gelsenkirchenern sind 35 Menschen dennoch an Corona erkrankt. Mehr dazu lesen Sie hier.

An dieser Stelle veröffentlichen wir die aktuelle Zahlen und in Klammern die Zahlen des Vortags.

Bisher infiziert: 15.556 (15.553) Todesfälle: 414 (414)Aktuell infiziert: 30 (30)Inzidenz: 7,7 (9,2)

Update, 20. Juli

Die Inzidenz in Gelsenkirchen hat erneut einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Aktuell liegt der Wert bei 9,2. Dazu kommen derzeit noch 30 aktive Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 414. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich damit 15.553 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt.

Die Zahl der Menschen mit einem vollständigen Impfschutz liegt jetzt bei 130.072, das entspricht etwa einem Bevölkerungsanteil von 50 Prozent. 161.595 Menschen haben ihre Erstimpfung erhalten. Am heutigen Dienstag steht ist ein mobiles Impfteam auf der Domplatte in Buer. Der Impfbus verweilt dort von neun bis 17 Uhr.

Die Zahl der Corona-Patienten in hiesigen Krankenhäusern ist ebenso wieder leicht angestiegen. War es Ende vergangener Woche ein Patient auf einer regulären Station, so sind es aktuell vier Menschen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden müssen.

Update, 18. Juli

Aus Gelsenkirchen wurden dem Robert-Koch-Institut auch für diesen Sonntag keine aktuellen Zahlen geliefert. Die Zahl der aktiven Infektionen wird auf 30 geschätzt, die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind, liegt weiterhin bei 414. Die Inzidenz wird weiterhin mit 8,9 angegeben. In den Kliniken wird nur ein Patient mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, auf einer regulären Station.

Nach RKI-Angaben sind in Gelsenkirchen (Stand 15.7.) 282.073 Menschen mindestens einmal geimpft worden, 130.072 haben demnach vollen Impfschutz. Am Impfbus und im Impfzentrum blieb die Nachfrage am Wochenende weiterhin zurückhaltend. Am heutigen Montag, 19. Juli, bleibt das Impfzentrum erstmals geschlossen; mangels Nachfrage, obwohl erst die Hälfte aller Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener bereits vollständig geimpft sind. Wann das Impfzentrum wieder öffnet und wann und wo der mobile Impfbus Station macht, lesen Sie hier.

Update, 17. Juli

Heute macht der Impfbus der Stadt Gelsenkirchen auf dem Parkplatz des Marktkauf in Erle Station. Jeder Ungeimpfte über ab 16 Jahren kann sich hier ohne Termin den schützenden ersten Pieks geben lassen. Personalausweis und möglichst auch Impfpass sollten dafür griffbereit sein; mehr braucht es nicht für Impfwillige ohne akute Infektionserkrankung. Mehr dazu und zu weiteren Stationen lesen Sie hier.

Wie nötig weiterhin ein Schutz vor Covid-19 ist, zeigen die erneut steigenden Infektionszahlen, in Gelsenkirchen, in NRW und den meisten europäischen Ländern. In Gelsenkirchen ist die Inzidenz seit Freitag um 0,2 auf 8,9 gestiegen. Im Laufe einer Woche hat er sich verdoppelt, 115.549 Infizierte sind nun registriert seit Beginn der Pandemie, fünf sind seit dem Vortag hinzugekommen.

Update, 16. Juli

Die Stadt Gelsenkirchen setzt ab Samstag einen umgerüsteten Linienbus ein, um in Gelsenkirchen an verschiedenen Orten ein möglichst niederschwelliges Impfangebot anzubieten. So sollen möglichst viele Personen erreicht werden, die bisher noch kein Impfangebot wahrgenommen haben. Das Fahrzeug, markant durch seine besondere Folierung, wird Freitag am Hans-Sachs-Haus vorgestellt und tritt dann seinen Dienst an.

Die Inzidenzkurve in Gelsenkirchen steigt weiter an und geht auf die 10er Marke zu: Freitag liegt der Wert bei 8,5, am Vortag wurde er noch mit 7,7 angegeben. 15.544 (Vortag 15.542) Infektion seit Ausbruch der Pandemie wurden bislang registriert, dazu kommen unverändert 414 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt weiterhin bei 30.