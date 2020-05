Gelsenkirchen: Corona beschäftigt die Gerichte

Gelsenkirchen Richter haben viel zu tun. In der Corona-Krise kommen beim Verwaltungsgericht viele Eilanträge über die Aufhebung von Erlassen und Auflagen dazu.

Corona berührt Menschen, ängstigt und nervt zugleich. Im Verwaltungsgericht Gelsenkirchen sind Dutzende von Eilanträgen eingegangen, in denen sich Unternehmen, Vereine oder auch Privatpersonen gegen behördliche Auflagen wehren. Aktuell entschied das Gericht, dass ein Salon in Essen, der Tantra-Massagen anbietet, wieder öffnen darf. Unter Polizeieinsatz war der Salon geschlossen worden.

Tantra-Massagen auch im Intimbereich

In dem delikaten Fall geht es um eine Massage, bei der auch die Geschlechtsteile mit einbezogen werden, Kunden die eigene Sinnlichkeit erleben sollen. Die Stadt Essen hatte die Schließung angeordnet, da es sich bei Tantra-Massagen um sexuelle Dienstleistungen handele. Die Kammer war der Auffassung, dass es sich bei dem Betrieb nicht um eine Prostitutionsstätte handelt.

Einfacher war es für die Richter, beantragte Aufhebungen von Ausgangssperren oder Kontaktverboten durch die Stadt Gelsenkirchen zurückzuweisen. Auch das Versammlungsverbot zur Mai-Kundgebung durch die Städte Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Gladbeck hatte vor Gericht nach einigen Anträgen Bestand.

Durch neue Auflagen hat sich die beengte Situation für Karstadt Sports oder Galeria Kaufhof mittlerweile geändert. Mitte April hatten dem Gericht Anträge gegen die Aufhebung der Allgemeinverfügungen der Stadt Essen über die Schließung, beziehungsweise die zulässige Größe der Verkaufsflächen der Kaufhäuser vorgelegen.

Zu bearbeitende Fälle: Segelbootnutzung, Pflegeheimbesuch, Nottrauung und mehr

Wenig erfolgreich waren Bürger, die die Nutzung eines Segelboots auf dem Vereinsgelände, den Besuch einer Mutter im Pflegeheim oder das Besuchsrecht für ein vierjähriges schwerstbehindertes Kind durchsetzen wollten.

Verzichten muss ein Brautpaar auch auf die geplante Nottrauung in der katholischen St. Antoniuskirche. Aus einer geplanten Fete in Marl wurde ebenfalls nichts, eine Event-Gastronomie musste auf die erhofften Feierlichkeiten verzichten. Das Verbot wurde vom Gericht bestätigt. Die NPD hatte sich ebenfalls dem Richterspruch am Verwaltungsgericht zu beugen. Die Partei musste ihre geplante Wahlkampfveranstaltung in Bochum abblasen.

Nicht entschieden haben die Verwaltungsrichter über Anträge, die Erlasse oder Empfehlungen betrafen, die vom Bund oder vom Land erfolgten. Sie wurden an das Verwaltungsgericht Berlin oder das NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster verwiesen. Viele Kläger wollten vor Gericht die Aussetzung eines Kontaktverbots erstreiten, dass das NRW-Arbeits- und Gesundheitsministerium für mehr als zwei Personen erlassen hatte.