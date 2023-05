Gelsenkirchen: Collage mit Max Frisch, Haydn und Puppen

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier verknüpft auf der Bühne Werke von Max Frisch und Joseph Haydn. Gespielt wird mit Puppen und Gesang.

Ist es eine Katastrophe, wenn ein Bergdorf durch Dauerregen weggespült wird? Alles eine Frage der Perspektive, meint Max Frisch in „Der Mensch erscheint im Holozän“: „Die Natur kennt keine Katastrophen.“ Der Schweizer Schriftsteller hat in seiner 1979 erschienenen Erzählung collageartig die Überlebensversuche seines Protagonisten Herrn Geiser in der Isolation, seine wachsende Demenz und die Wassermassen, die sein Tal mit sich reißen und verschwinden lassen, gegenübergestellt. Frischs Erzählung ist nun auch Grundlage einer szenischen Aufführung am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier mit dem MiR-Puppenensemble und den Sängerinnen und Sängern des MiR. Die Premiere ist am Samstag, 27. Mai, 19.30 Uhr.

Der junge Regisseur Pablo Lawall hat die szenische Annäherung an Max Frischs Text am Musiktheater im Revier inszeniert. Die brüchige Struktur des ins Fragmentarische driftenden Textes nimmt er zum Anlass, Lücken und Risse mit szenischer Fantasie zu füllen. Als Kontrapunkt zur Endlichkeit menschlichen Wirtschaftens auf der Erde in Herrn Geisers Geschichte erklingen live gesungene Ausschnitte aus Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“, in dem das ewige Glück für den Menschen im Paradies gefeiert wird.

Pablo Lawall arbeitete als Theatermusiker unter anderem am Schauspiel Dortmund und dem Staatstheater Mainz und beendet derzeit sein Regiestudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Am 8. Mai erhielt er gemeinsam mit Ivana Sokola und Jona Spreter den mit 50.000 Euro dotierten Reinhold Otto Mayer Preis für das gemeinsame Projekt „Der Grund. Eine Verschwindung“.

