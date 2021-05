Gelsenkirchen: „Click and Meet“ ab Freitag möglich

Gelsenkirchen. Lockerungen in Gelsenkirchen: Aufgrund des gesunkenen Inzidenzwertes darf der Einzelhandel ab Freitag wieder „Click and Meet“ anbieten.

Ab dem kommenden Freitag (21. Mai) kann der Gelsenkirchener Einzelhandel wieder das sogenannte „Terminshopping“ anbieten. Das gab die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag bekannt.

Der Grund für die Regelung: Der Inzidenzwert liegt seit fünf Werktagen in Folge unter der Marke von 150. „Click and Meet“-Termine sind damit wieder möglich.

Die Rahmenbedingungen der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse sehen vor, dass der Einkauf mit vorheriger Terminbuchung für maximal eine Kundin oder einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt sein wird. Wichtig: Kunden müssen ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorzeigen. Für immunisierte Personen, Geimpfte oder Genesene, entfällt diese Pflicht.

Gelsenkirchen: Inzidenz zum zweiten Mal in Folge unter 100 – bald neue Lockerungen?

Weitere Maßnahmen sind von der Stadt Gelsenkirchen nicht geplant. Erst wenn die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter einem Wert von 100 liegt, dürfte es weitere Lockerungen geben. Am Mittwoch (19. Mai) lag diese Kennzahl zum zweiten Mal in Folge unter 100.

