Gelsenkirchen: City-Räuber entkommt mit Handtasche

Ein Mann hat am Dienstag, 14. Dezember, einer Frau in der Gelsenkirchener Innenstadt die Handtasche geraubt (Symbolfoto).

Gelsenkirchen-Altstadt. Am helllichten Tag hat ein Mann einer Frau in der Gelsenkirchener Innenstadt die Handtasche geraubt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach dem Raub einer Handtasche am helllichten Tag in der Gelsenkirchener Innenstadt sucht die Polizei Zeugen, um den Täter identifizieren zu können.

Der Unbekannte hat am Dienstag, 14. Dezember, die schwarze Umhängetasche einer 57-jährigen Gelsenkirchenerin geraubt. Die 57-Jährige ging an ihrem Rollator um 9.50 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz in Richtung Bahnhofstraße, als sie unvermittelt angerempelt wurde.

Danach riss der Täter der Frau die Umhängetasche von der Schulter. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Tasche in Begleitung einem Komplizen zu Fuß in Richtung Robert-Koch-Straße.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem flüchtigen Täter machen können. Kontakt über: 0209 365 8112 oder 0209 3658240.

