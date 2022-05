Gelsenkirchen: Chorleiter bringt Senioren zum Singen

Gelsenkirchen-Horst. Egon Wilger hat sein Leben lang Musik gemacht. Jetzt lebt der Gelsenkirchener in einem Seniorenzentrum – und hat einen Chor gegründet.

Es sind diese lebenslangen Gewohnheiten, die einen auch im Alter nicht loslassen. Wer in seiner Jugend angefangen hat, Schach zu spielen, der tut das auch noch, wenn er 70 ist – und wer sich von klein auf mit Musik beschäftigt hat, der macht das auch noch im Alter. Das ist bei Egon Wilger nicht anders. Sein Leben lang hat er Musik gemacht – warum sollte er jetzt, mit 86 Jahren, damit aufhören?

An diesem Montag sitzt Wilger im großen Saal des Seniorenzentrums Marienfried in Gelsenkirchen-Horst am Klavier, um ihn herum sitzen knapp 20 Seniorinnen, sie haben Notenblätter in der Hand. Egon Wilger gibt den Einsatz, und der Chor beginnt zu singen: „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach.“ Wilger blickt zufrieden.

Egon Wilger war als Organist in mehreren Gelsenkirchener Kirchen aktiv

Seit einigen Jahren lebt der 86-Jährige im Haus Marienfried, in einer Seniorenwohnung. Am Anfang noch mit seiner Frau Hanni zusammen, seit einiger Zeit muss sie gepflegt werden und ist in eines der Pflegezimmer gezogen. Weil Egon Wilger aber noch fit und rüstig ist („Ich unternehme immer noch Touren mit dem Pedelec“) blieb er in der Seniorenwohnung.

Wer in den vergangenen 40 Jahren Gottesdienste in den katholischen Kirchen St. Urbanus in Buer oder Liebfrauen in Beckhausen besucht hat, der hat Egon Wilger höchstwahrscheinlich schon einmal spielen hören, und zwar an der Orgel. Eigentlich Lebensmittelhändler von Beruf, schlug sein Herz schon immer für die Musik. Sein Sohn Wolfgang, studierter Kirchenmusiker, Chorleiter und unter anderem musikalischer Direktor mehrerer Musiktheater-Produktionen, brachte ihm einige Sachen auf Klavier und Orgel bei, und als für einen Gottesdienst in St. Urbanus ein Organist gesucht wurde, sprang Egon Wilger ein. „Sechs Messen in der Woche habe ich gespielt“, erinnert er sich, erst in St. Urbanus, später in der Liebfrauenkirche.

Über den Namen des Chores wird noch diskutiert

Konzentriert bei der Arbeit: Egon Wilger bei der Chorprobe. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Als Kirchenmusiker betätigt er sich immer noch: Die Gottesdienste, die regelmäßig in der Kapelle von Haus Marienfried stattfinden, begleitet er musikalisch. Das brachte Marcus Becker, den Einrichtungsleiter, auf eine Idee. „Wir wollten schon lange einen Chor für unsere Bewohnerinnen und Bewohner gründen“, erzählt er, „aber uns fehlte ein Chorleiter. Dann wurde mir klar, dass wir mit Egon Wilger ja schon den perfekten Kandidaten bei uns wohnen haben.“

Der 86-Jährige war einverstanden – nur mit dem von Marcus Becker angeregten Namen tut er sich noch ein wenig schwer. „Egon-Wilger-Singers“ hatte Becker vorgeschlagen, doch so sehr im Mittelpunkt wollte der Musiker dann doch nicht stehen. „,Marienfried-Singers’ wäre doch auch ein guter Name“, sagt Wilger stattdessen.

Auftritt beim Marienfried-Geburtstag geplant

Erfahrung mit Musik Im Seniorenzentrum Haus Marienfried an der Marienfriedstraße 25 spielt Musik schon immer eine große Rolle. Während der Hochzeit der Corona-Pandemie veranstaltete das Haus „Fahrstuhlkonzerte“. Dabei unterhielten Musiker die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Fahrstuhl heraus – und schützen sich und die Senioren dabei mit einer Acrylglasplatte vor einer Ansteckung.

Immer montags probt der Chor jetzt, neue Mitglieder sind herzlich willkommen. „Gesungen werden vor allem Lieder, die unserer Bewohnerinnen und Bewohner noch kennen“, sagt Marcus Becker. Er sieht bei dem Projekt auch einen therapeutischen Aspekt. „Im Chor singen Menschen mit und ohne Demenz“, erklärt er, „und es ist faszinierend zu sehen, wie selbst Bewohnerinnen mit hochgradiger Demenz sich mühelos auch noch an die vierte oder fünfte Strophe eines Volks- oder Kirchenliedes erinnern.“

Demnächst soll der Chor seinen ersten Auftritt haben – „ich könnte mir vorstellen, dass er bei unserem Fest zum 60. Geburtstag unserer Einrichtung zu hören sein wird“, sagt Marcus Becker. Augenzwinkernd weist er aber auch schon auf größere Pläne hin: „Irgendwann mieten wir uns das Amphitheater und spielen das ,Rockorchester Ruhrgebeat’ an die Wand.“

