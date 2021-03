Eines von insgesamt 121 Chinchilla, die in einem erbärmlichen Zustand in einer Gelsenkirchener Wohnung gefunden worden waren. Sie wurden innerhalb von zwei Jahren weitervermittelt. Die Züchterin entging aufgrund schwerer Krankheit einer Anklage und Verurteilung. Ein Polizeibeamter aus Gelsenkirchen muss 5000 Euro Bußgeld an den Tierschutzverein zahlen. Er hatte als Wohnungsinhaber, die Tierquälerei geduldet, so die Darstellung des Gerichts.