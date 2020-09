Gelsenkirchen: Chevallerie-Straße nach Brand teils gesperrt

Durch den Brand im Dachgeschoss eines Gebäude-Komplexes an der De-la-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen-Buer besteht Einsturzgefahr. Deshalb müssen die Straße zum Teil gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Nach dem Brand in dem Haus an der De-la-Chevallerie-Straße ist das Haus einsturzgefährdet, so dass der Teilbereich zwischen Springestraße und Freiheit in Richtung Hassel für etwa vier Wochen gesperrt ist. Autofahrer und ÖPNV-Nutzer müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Die Umleitung erfolgt ab Goldbergstraße über die De-la-Chevallerie-Straße, Springestraße, neue Urnenfeldstraße, Goldbergstraße, Ostring und zum Nordring.

Gelsenkirchener Haltestelle „Königswiese“ wird aufgehoben

Die Haltestelle „Königswiese“ der Linien SB 91, 211, 212, 222, 255, NE 2 und NE 9 wird aufgehoben. Auch die Haltestelle „Freiheit“ stadtauswärts wird nicht angedient.

Das Nahverkehrsunternehmen Vestische empfiehlt ihren Fahrgästen, auf den Busbahnhof Buer Rathaus auszuweichen. Die Bogestra ist von der Teilsperrung nicht betroffen.