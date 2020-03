Gelsenkirchen: CDU-Politiker Radtke lädt zur Sprechstunde

Gelsenkirchen. Der CDU-Europapolitiker Dennis Radtke lädt zur einer telefonischen Bürgersprechstunde am Donnerstag. So melden sich Bürger vorher an.

Der CDU-Europaabgeordnete für das Ruhrgebiet, Dennis Radtke, stellt sich am Donnerstag, 2. April 2020, am Telefon den Fragen der Bürger. Der auch für Gelsenkirchen tätige Abgeordnete möchte auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht auf den Kontakt mit den Bürgern sowie seine regelmäßigen Sprechstunden verzichten.

Telefonische Voranmeldung für Sprechstunde bis Mittwochabend

Aktuelle politischen Themen, Fragen und Anregungen können Bürger direkt im persönlichen Gespräch an den Abgeordneten während seiner telefonischen Bürgersprechstunde am Donnerstag, 2. April 2020, von 16 bis 18 Uhr richten. Für diesen Zeitraum werden Gesprächstermine vergeben. Eine telefonische Voranmeldung ist dazu bis Mittwoch, 1. April 2020, 18 Uhr, unter der Rufnummer 02327 9643 14 erforderlich.

Radtke gehört der Fraktion der Europäischen Volkspartei an und ist Koordinator seiner Fraktion im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL).

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook