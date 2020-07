Gelsenkirchen: CDU-Politiker Peter Röttgen wird 65 Jahre alt

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Der CDU-Politiker Peter Röttgen wird am 25. Juli 65 Jahre alt. Seine Partei würdigt ihn als zuverlässigen Ansprechpartner und Kümmerer“.

Wenn es um Schalke und Schalke-Nord geht, ist Peter Röttgen politisch in seinem Element und bezieht Position. „Sein Markenzeichen: Er ist ein zuverlässiger Ansprechpartner und Kümmerer“, würdigt der CDU-Faktionsvorsitzende Wolfgang Heinberg seinen Parteifreund zu dessen Geburtstag: Peter Röttgen, der Vorsitzende der CDU-Bezirksfraktion Gelsenkirchen-Mitte, Peter Röttgen, feiert am 25. Juli seinen 65. Geburtstag.

Im November 2002 in den Rat der Stadt Gelsenkirchen nachgerückt

Peter Röttgen trat 1979 in die CDU ein. In der Wahlperiode 1999/2004 wurde er Mitglied in der Bezirksfraktion der CDU in der Bezirksvertretung Mitte und rückte im November 2002 in den Rat der Stadt nach. Dort war er Mitglied im Bauausschuss, Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz und Rechnungsprüfungsausschuss. In den folgenden beiden Wahlperioden engagierte sich Röttgen für die CDU-Fraktion als Sachkundiger Bürger im Sportausschuss und im Betriebsausschuss Gelsendienste.

In verschiedenen Funktionen vielfältige Themenfelder bearbeitet

In der Wahlperiode 2014/2020 wurde Peter Röttgen Bezirksfraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Mitte. Darüber hinaus ist er seit 2003 Vorsitzender des Ortsverbandes Schalke-Nord, war von 2007 bis 2019 Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) und von 2003 bis 2019 Vorstandsmitglied der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). „In seiner langjährigen politischen Tätigkeit für die CDU hat Peter Röttgen in verschiedenen Funktionen vielfältige Themenfelder bearbeitet und politische Akzente gesetzt“, so Heinberg. „Durch seine offene und sympathische Art im Umgang hat er immer eine besondere Nähe zu den Menschen, besonders in seinem Stadtbezirk Mitte, aufbauen und halten können.“

Mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.