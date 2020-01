Scholven. Aus der Gelsenkirchener St.-Josef-Kirche wurde wertvolle Kunst aus Bronze gestohlen. Die CDU bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Gelsenkirchen: CDU appelliert nach Kircheneinbruch an Bürger

Nachdem Diebe in die geschlossene Kirche St. Josef in Scholven eingebrochen sind und unter anderem den wertvollen bronzenen Kreuzweg gestohlen haben, äußert die CDU ihr Bedauern über den Vorfall: „Die Kirche im Ortskern ist ein Stück Heimat. Mit ihr verbinden sich viele Erinnerungen an wichtige familiäre Ereignisse – gerade auch bei den älteren Mitbürgern“, schreibt der Ortsverband Scholven/Bülse in einer Pressemitteilung.

Darin wird der Diebstahl der Kunstgegenstände als „Angriff auf die bürgerliche Kultur und Geschichte im Stadtteil“ bezeichnet. Auch, weil für den 14-teiligen Kreuzweg eine Verwendung vor Ort vorgesehen war. „Wir verurteilen jede Schändung, Verunglimpfung, Beschädigung oder Zerstörung kultureller und religiöser Stätten, Güter und Symbole“, sagt CDU-Ratsfrau Monika Kutzborski. Der Einbruch in das Gotteshaus verunsichere die Menschen nicht nur, er zerstöre auch das persönliche Sicherheitsgefühl.

Kutzborski: Kirche war „Herz eines Stadtteils“

Der stellvertretende Bürgermeister des Bezirks Nord, Dieter Kutzborski, appelliert in diesem Zusammenhang an die Scholvener, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden: „Das kulturelle und religiöse Herz eines Stadtteils geht alle Bürger etwas an. Es geht um die Verteidigung unserer Lebenswerte.“

