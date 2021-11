Gelsenkirchen: Canales zeigt „Wintermohn“ von Karin Fuchs

Ein Winterbild von Karin Fuchs aus ihrer Serie der Wintersonnenwende-Bilder. In der Galerie Kunst in der City zeigt die Gelsenkirchenerin erneut ihre Arbeiten.

Gelsenkirchen-Altstadt. Jenny Canales stellt in ihrer Galerie wieder Arbeiten von Karin Fuchs aus. Diesmal zeigt die Gelsenkirchenerin ihre „Wintermohn“-Aquarelle.

Mohnblumen sind ihr Markenzeichen. Was in einer Kur mit Bauernmalerei begann, führte für Karin Fuchs zur intensiveren Auseinandersetzung mit Sujets und Maltechniken. Nun zeigt die Gelsenkirchener Autodidaktin ihre „Wintermohn Aquarelle“ bei Jenny Canales. Die Ausstellung wird am Samstag, 4. Dezember, 18 Uhr, in deren Galerie „Kunst in der City“ an der Von-der-Recke-Straße 1 eröffnet.

Mit Bauernmalerei während einer Kur begann die kreative Laufbahn

Karin Fuchs lebt seit 1987 in Gelsenkirchen. Sie hat an mehreren Malkursen der Volkshochschule teilgenommen, machte sich auf einer Malreise mit Hanni Servay in die Toskana mit Acrylfarben vertraut und wendet gerne Techniken der Aquarellmalerei an. Karin Fuchs hat von 2014 bis 2018 in Gelsenkirchen und in der Region Einzel-Ausstellungen bestritten. Zudem beteiligt sie sich an der jährlichen Malwoche und dem „Sommeratelier“ der VHS Gelsenkirchen sowie der Ausstellung „ruhrpottaquarelle“ in der Galerie „Kunst in der City“.

Gelsenkirchenerin ist in der internationalen Frauenbewegung engagiert

Mohnblüten in Acryl- oder Aquarellfarben: Für Karin Fuchs sind sie ein Markenzeichen. Foto: Fuchs

Mit ihren Bildern und Postkarten ist Fuchs auch regelmäßig Mitveranstalterin von Sommerfest und Adventsbasar der „Horster Mitte“. Die Künstlerin ist in der internationalen Frauenbewegung engagiert und bezeichnet sich selbst „als eine Kämpferin für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung“.

Besondere Herausforderung an die Aquarellmalerei stellen ihre Winterbilder mit Schneelandschaften, die Fuchs an ihre Kindheit in der norddeutschen Tiefebene erinnern. Bei Bildern von Objekten der Industriekultur zeugen Blumen, Bäume oder Gräser für Karin Fuchs davon, dass sich die Natur ihren Raum zurück erobert. Die Gelsenkirchenerin versteht besonders diese Bilder als „eine Würdigung der Industriekultur im Ruhrgebiet, von den Menschen hier erschaffen - und mit ihrem Leben verbunden“.

Die „Wintermohn“-Arbeiten werden bis zum 31. Dezember an der Von-der-Recke-Straße 1 ausgestellt. Am 19. Dezember (4. Advent, 16 Uhr), ist in der Galerie eine Märchenstunde mit Katrin Lindner-Zach geplant. Infos: kunst-in-der-city@online.de, www.karinfuchs.com

