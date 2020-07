Gelsenkirchen: C@fé-42 startet Veranstaltungsreihe im Garten

Beckhausen. Nach coronabedingter Pause bietet das C@fé-42 in Gelsenkirchen wieder Kultur mit Publikumspräsenz an.

Lange war es ruhig im C@fe-42. Das Kulturprogramm der evangelischen Christuskirche pausierte coronabedingt – von einigen Online-Konzerten abgesehen. Nun will man im Rahmen der „Sommerkultur“ wieder echte Besucher empfangen, am liebsten jedoch unter freiem Himmel.

Wenn das Wetter mitspielt, will das Team um Michael Meyer im Kirchgarten eine Bühne aufbauen und bewährte Formate bieten, allerdings coronakonform. Los geht es am Samstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr mit der „Open Stage“. Dabei wechseln sich Musiker und Wortkünstler ab, haben jeweils 20 Minuten Zeit für ein kleines eigenes Programm.

Die „Lachpott-Comedy“ zieht von Herne nach Gelsenkirchen

„Lachpott-Comedy“ gibt es am Freitag, 24. Juli, ab 19.30 Uhr zu erleben. Das Format sollte eigentlich bereits im März von Herne aus nach Beckhausen umziehen und an neuer Heimstätte Premiere feiern. Die wird nun nachgeholt: von und mit Moderator und Initiator Sven Pörsch und humorvollen Gästen. Eine weitere Ausgabe ist für Freitag, 21. August, um 19 Uhr geplant.

Auch der beliebte Poetry-Slam „Café-Satz“ steht auf dem Programm. Am Freitag, 31. Juli, präsentieren „Wortakrobaten und Buchstabenjongleure“ dann ihre Kunst, eingerahmt und aufgelockert wird das durch Musik von Marius Rogall.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich

Eine „Open Stage“-Sonderausgabe steht am Freitag, 14. August, ab 19.30 Uhr an. Sie vereint viele Singer/Songwriter, die in den vergangenen Jahren im C@fé-42 zu Gast waren. Zum Abschluss der „Sommerkultur“ findet am Freitag, 28. August, um 19.30 Uhr das Saisonfinale der hauseigenen Poetry-Slams statt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Da es jedoch pro Abend nur 42 Plätze gibt, ist eine Anmeldung unter info@cafe-42.de zwingend erforderlich. Bei schlechtem Wetter findet die jeweilige Veranstaltung in der Christuskirche, Bergstraße 7a, statt.