Gelsenkirchen: C@fé-42 startet durch mit Musik und Comedy

Gelsenkirchen-Beckhausen. „Sommerkultur“ heißt die neue Reihe der Evangelischen Epiphanias-Kirchengemeinde Gelsenkirchen. Auf Fans warten Poetry-Slams, Quiz und Konzerte.

Was ist der Superlativ von Sommer? Sommerkultur! Davon sind die Akteure des C@fé-42 überzeugt, das sich als Jugend- und Kultureinrichtung der Evangelischen Epiphanias-Kirchengemeinde viele Fans erarbeitet hat. Nun kann es endlich wieder losgehen. Geboten wird ein kunterbuntes Programm mit Poetry-Slam, Musik, Quiz und Comedy.

Los geht’s mit „Open Stage“ am Samstag, 10. Juli, 19 Uhr, mit Musikern und Wortkünstlern, die jeweils 20-minütige Kostproben servieren. Angemeldet haben sich Adam William Edge, Matthias Stephan, Martina Lichter, Von wegen Romeo, Daniel D. Nowak und Stephan Belka.

Gelsenkirchener C@fé-42 präsentiert Slippery Affair und Desintegrated

Auf Abstand und an der frischen Luft wie schon im Sommer 2020 serviert das Team der Jugend- und Kultureinrichtung C@fé-42 ein kunterbuntes Kulturprogramm im Pfarrgarten in Gelsenkirchen-Beckhausen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„CaféSATZ“ heißt es am Freitag, 16. Juli, 19.30 Uhr. Die Poetry-Slammer Marc mit C, Marcel Ifland, Don Esteban, Fabian Richie, Greta Lamme und Sina Damerow präsentieren ihre Texte.

Bei „In Concert“ am Samstag, 24. Juli, 19 Uhr, wird es lauter, wenn Slippery Affair und Disintegrated zum Mikro greifen. Geboten wird lupenreiner Hairmetal und Grunge. Am Freitag, 30. Juli, 19.30 Uhr, gibt’s ein Team-Quiz. Je sechs Teilnehmer pro Team müssen in sechs Runden Fragen beantworten. Teamanmeldungen sind per Mail möglich (info@cafe-42.de).

Edy-Edwards-Trio, The Panic Postman und Olaf Neuwald gastieren in Beckhausen

Nach zwei coronabedingten Verschiebungen soll es am Samstag, 7. August, 19.30 Uhr, endlich klappen mit dem Konzert des Edy-Edwards-Trios, von The Panic Postmann sowie Olaf Neuwald. Am Freitag, 28. August, 19.30 Uhr, liefern sich erneut Wortakrobaten ein Pointen-Feuerwerk (Manuel Busse, Sven Eric Jansen, Malte Morgenmuffel, Vika, Carina Steinhoff).

Bei „Lachpott-Comedy“ am Samstag, 21. August, 19.30 Uhr, präsentiert Sven Pörsch eine gelungene Mischung aus Newcomern und alten Hasen der Comedyszene. Den Abschluss der „Sommerkultur“-Reihe bildet am Freitag, 27. August, 19.30 Uhr, wieder ein „Open Stage“-Abend, dieses Mal mit den Musikern und Wortkünstlern Kalle Moosherr, Carsten Kollmeier, Alina Lynn, Evan Freyer, Dirk Wolkenberg und Leo.

Die Veranstaltungen finden bei trockenem Wetter auf einer Open-Air-Bühne im Garten hinter der Christuskirche, Bergstraße 7a/Kleine Bergstraße 1, statt. Pro Abend gibt’s 42 Plätze, eine Voranmeldung ist nötig (info@cafe-42.de). Beim Bewegen auf dem Gelände ist eine Maske nötig, je nach Inzidenzlage möglicherweise auch ein negativer Test, ein Impfnachweis oder eine Genesenen-Bescheinigung. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden für die Künstler gebeten. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Kirche statt, dann ist ein negativer Test nötig, ein Impfnachweis oder einen Genesenen-Bescheinigung.

